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При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/postradavshiy-1843060098.html
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.01.2023
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в среду при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T16:10
2023-01-04T16:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в среду при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В среду днем мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин информировал, что пожилой мужчина возрастом около 60 лет пострадал при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками. Позднее он умер от ран, отмечал штаб территориальной обороны ДНР. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 января поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район): на остановке шахты №11 ранен мужчина 1961 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Ранее представительство информировало, что в 14.15 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230104/nastuplenie-1843053880.html
https://ria.ru/20230104/spetsoperatsiya-1840483082.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин (Донецк)
16:10 04.01.2023
 
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель

В ДНР сообщили о пострадавшем мирном жителе при обстреле Донецка со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в среду при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В среду днем мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин информировал, что пожилой мужчина возрастом около 60 лет пострадал при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками. Позднее он умер от ран, отмечал штаб территориальной обороны ДНР.
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"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 января поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район): на остановке шахты №11 ранен мужчина 1961 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ранее представительство информировало, что в 14.15 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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