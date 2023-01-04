https://ria.ru/20230104/postradavshiy-1843060098.html

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.01.2023

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в среду при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T16:10

2023-01-04T16:10

2023-01-04T16:10

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в среду при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В среду днем мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин информировал, что пожилой мужчина возрастом около 60 лет пострадал при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками. Позднее он умер от ран, отмечал штаб территориальной обороны ДНР. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 января поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район): на остановке шахты №11 ранен мужчина 1961 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Ранее представительство информировало, что в 14.15 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230104/nastuplenie-1843053880.html

https://ria.ru/20230104/spetsoperatsiya-1840483082.html

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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)