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Италия не может быть посредником между Москвой и Киевом, заявил МИД - РИА Новости, 04.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/posrednik-1843064942.html
Италия не может быть посредником между Москвой и Киевом, заявил МИД
Италия не может быть посредником между Москвой и Киевом, заявил МИД - РИА Новости, 04.01.2023
Италия не может быть посредником между Москвой и Киевом, заявил МИД
Италия не может быть посредником между Москвой и Киевом, так как помогает кровавому киевскому режиму и занимает агрессивную антироссийскую позицию, заявила... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T16:56
2023-01-04T18:06
специальная военная операция на украине
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
италия
россия
украина
политика
мария захарова
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Италия не может быть посредником между Москвой и Киевом, так как помогает кровавому киевскому режиму и занимает агрессивную антироссийскую позицию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее председатель совета министров Италии Джорджа Мелони заявила о готовности Рима выступить в качестве "гаранта" мирного урегулирования на Украине."Многие страны заявляют о готовности поучаствовать в деле урегулирования украинского кризиса, а некоторые и прямо предлагают нам свои посреднические услуги. &lt;...&gt; Некоторые делают это искренне, другие преследуют свои корыстные цели, пытаются "вклиниться" в переговорный процесс для получения внешнеполитических дивидендов", — сказала Захарова, чей комментарий опубликован на сайте МИД России.По ее словам, "странно слышать предложения о посредничестве от стран, которые с самого начала специальной военной операции на Украине заняли недвусмысленную и весьма агрессивную антироссийскую позицию, не только поддержали кровавый киевский режим, но и оказывают ему существенную военную и военно-техническую помощь, сознательно накачивают Украину самыми современными вооружениями".Например, Италия наряду с обширной номенклатурой вооружения и военной техники поставляет Киеву и противопехотные мины."Данные безответственные действия не только множат количество жертв, в том числе среди гражданского населения Донбасса, затягивают завершение конфликта, но и чреваты втягиванием стран НАТО в прямое военное столкновение с Россией. Однако западные спонсоры Киева, среди которых, к сожалению, и Италия, и не думают останавливаться, напротив, наращивают поставки", — отметила Захарова.По ее словам, с учетом занятой Италией ангажированной позиции "мы не можем рассматривать ее ни в качестве "честного брокера", ни возможного гаранта мирного процесса".
https://ria.ru/20230104/zapad-1842965900.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), италия, россия, украина, политика, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Италия, Россия, Украина, Политика, Мария Захарова
16:56 04.01.2023 (обновлено: 18:06 04.01.2023)
 
Италия не может быть посредником между Москвой и Киевом, заявил МИД

Захарова: Италия не может быть посредником между Россией и Украиной, помогая режиму Киева

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Италия не может быть посредником между Москвой и Киевом, так как помогает кровавому киевскому режиму и занимает агрессивную антироссийскую позицию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее председатель совета министров Италии Джорджа Мелони заявила о готовности Рима выступить в качестве "гаранта" мирного урегулирования на Украине.
"Многие страны заявляют о готовности поучаствовать в деле урегулирования украинского кризиса, а некоторые и прямо предлагают нам свои посреднические услуги. <...> Некоторые делают это искренне, другие преследуют свои корыстные цели, пытаются "вклиниться" в переговорный процесс для получения внешнеполитических дивидендов", — сказала Захарова, чей комментарий опубликован на сайте МИД России.
По ее словам, "странно слышать предложения о посредничестве от стран, которые с самого начала специальной военной операции на Украине заняли недвусмысленную и весьма агрессивную антироссийскую позицию, не только поддержали кровавый киевский режим, но и оказывают ему существенную военную и военно-техническую помощь, сознательно накачивают Украину самыми современными вооружениями".
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Запад нашел источник своих побед
Например, Италия наряду с обширной номенклатурой вооружения и военной техники поставляет Киеву и противопехотные мины.
"Данные безответственные действия не только множат количество жертв, в том числе среди гражданского населения Донбасса, затягивают завершение конфликта, но и чреваты втягиванием стран НАТО в прямое военное столкновение с Россией. Однако западные спонсоры Киева, среди которых, к сожалению, и Италия, и не думают останавливаться, напротив, наращивают поставки", — отметила Захарова.
По ее словам, с учетом занятой Италией ангажированной позиции "мы не можем рассматривать ее ни в качестве "честного брокера", ни возможного гаранта мирного процесса".
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ИталияРоссияУкраинаПолитикаМария Захарова
 
 
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