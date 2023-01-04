16:56 04.01.2023 (обновлено: 18:06 04.01.2023)
Италия не может быть посредником между Москвой и Киевом, заявил МИД
Захарова: Италия не может быть посредником между Россией и Украиной, помогая режиму Киева
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Италия не может быть посредником между Москвой и Киевом, так как помогает кровавому киевскому режиму и занимает агрессивную антироссийскую позицию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее председатель совета министров Италии Джорджа Мелони заявила о готовности Рима выступить в качестве "гаранта" мирного урегулирования на Украине.
"Многие страны заявляют о готовности поучаствовать в деле урегулирования украинского кризиса, а некоторые и прямо предлагают нам свои посреднические услуги. <...> Некоторые делают это искренне, другие преследуют свои корыстные цели, пытаются "вклиниться" в переговорный процесс для получения внешнеполитических дивидендов", — сказала Захарова, чей комментарий опубликован на сайте МИД России.
По ее словам, "странно слышать предложения о посредничестве от стран, которые с самого начала специальной военной операции на Украине заняли недвусмысленную и весьма агрессивную антироссийскую позицию, не только поддержали кровавый киевский режим, но и оказывают ему существенную военную и военно-техническую помощь, сознательно накачивают Украину самыми современными вооружениями".
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Например, Италия наряду с обширной номенклатурой вооружения и военной техники поставляет Киеву и противопехотные мины.
"Данные безответственные действия не только множат количество жертв, в том числе среди гражданского населения Донбасса, затягивают завершение конфликта, но и чреваты втягиванием стран НАТО в прямое военное столкновение с Россией. Однако западные спонсоры Киева, среди которых, к сожалению, и Италия, и не думают останавливаться, напротив, наращивают поставки", — отметила Захарова.
По ее словам, с учетом занятой Италией ангажированной позиции "мы не можем рассматривать ее ни в качестве "честного брокера", ни возможного гаранта мирного процесса".
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