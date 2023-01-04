https://ria.ru/20230104/posrednik-1843064942.html

Италия не может быть посредником между Москвой и Киевом, заявил МИД

Италия не может быть посредником между Москвой и Киевом, заявил МИД - РИА Новости, 04.01.2023

Италия не может быть посредником между Москвой и Киевом, заявил МИД

Италия не может быть посредником между Москвой и Киевом, так как помогает кровавому киевскому режиму и занимает агрессивную антироссийскую позицию, заявила... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T16:56

2023-01-04T16:56

2023-01-04T18:06

специальная военная операция на украине

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

италия

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украина

политика

мария захарова

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Италия не может быть посредником между Москвой и Киевом, так как помогает кровавому киевскому режиму и занимает агрессивную антироссийскую позицию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее председатель совета министров Италии Джорджа Мелони заявила о готовности Рима выступить в качестве "гаранта" мирного урегулирования на Украине."Многие страны заявляют о готовности поучаствовать в деле урегулирования украинского кризиса, а некоторые и прямо предлагают нам свои посреднические услуги. <...> Некоторые делают это искренне, другие преследуют свои корыстные цели, пытаются "вклиниться" в переговорный процесс для получения внешнеполитических дивидендов", — сказала Захарова, чей комментарий опубликован на сайте МИД России.По ее словам, "странно слышать предложения о посредничестве от стран, которые с самого начала специальной военной операции на Украине заняли недвусмысленную и весьма агрессивную антироссийскую позицию, не только поддержали кровавый киевский режим, но и оказывают ему существенную военную и военно-техническую помощь, сознательно накачивают Украину самыми современными вооружениями".Например, Италия наряду с обширной номенклатурой вооружения и военной техники поставляет Киеву и противопехотные мины."Данные безответственные действия не только множат количество жертв, в том числе среди гражданского населения Донбасса, затягивают завершение конфликта, но и чреваты втягиванием стран НАТО в прямое военное столкновение с Россией. Однако западные спонсоры Киева, среди которых, к сожалению, и Италия, и не думают останавливаться, напротив, наращивают поставки", — отметила Захарова.По ее словам, с учетом занятой Италией ангажированной позиции "мы не можем рассматривать ее ни в качестве "честного брокера", ни возможного гаранта мирного процесса".

https://ria.ru/20230104/zapad-1842965900.html

https://ria.ru/20221231/konferentsiya-1842574080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), италия, россия, украина, политика, мария захарова