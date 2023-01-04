https://ria.ru/20230104/polsha-1843001846.html

Варшаву разъярил ответ Германии на требование о репарациях

Варшаву разъярил ответ Германии на требование о репарациях - РИА Новости, 04.01.2023

Варшаву разъярил ответ Германии на требование о репарациях

Отказ Германии обсуждать с Варшавой вопрос о репарациях свидетельствует о неуважительном отношении Берлина к Польше и полякам, заявил агентству PAP замминистра... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T05:06

2023-01-04T05:06

2023-01-04T05:06

в мире

германия

польша

оон

юнеско

совет европы

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Отказ Германии обсуждать с Варшавой вопрос о репарациях свидетельствует о неуважительном отношении Берлина к Польше и полякам, заявил агентству PAP замминистра иностранных дел страны, уполномоченный правительства по вопросам компенсаций Аркадиуш Мулярчик.Ранее МИД Польши сообщил, что правительство Германии дипломатической нотой заявило об отказе вести переговоры с Варшавой о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Немецкий МИД дал ответ на польскую ноту, направленную еще 3 октября, в конце декабря. Третьего января ее получили в Варшаве.Мулярчик раскритиковал решение Германии, заявив о том, что в ответе Берлина на польскую ноту "нет юридической аргументации". "Этот ответ, сформулированный в одном предложении, показывает абсолютно неуважительное отношение к Польше и полякам", - сказал он.По словам замминистра, его не удивил отказ Берлина обсуждать данную тему. "Германия не проводит дружественную политику в отношении Польши, они хотят установить здесь свою сферу влияния и обращаться с Польшей как с вассалом", — подчеркнул Мулярчик.При этом он пообещал "последовательно и интенсивно" работать над вопросом репараций от Германии, выразив мнение, что рано или поздно Берлин будет вынужден изменить точку зрения.Власти Польши требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Берлин по линии МИД направили соответствующую ноту. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не собираются ничего платить: там считают, что уже выплатили достаточно крупную компенсацию и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.Накануне стало известно, что Варшава призвала ООН поспособствовать в вопросе получения военных репараций от Германии. С аналогичной просьбой Польша обратилась к ЮНЕСКО и Совету Европы.

https://ria.ru/20221222/liderstvo-1840513526.html

https://ria.ru/20230103/reaktsiya-1842892652.html

германия

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