https://ria.ru/20230104/pokholodanie-1843039107.html

Москвичей предупредили о морозах

Москвичей предупредили о морозах - РИА Новости, 04.01.2023

Москвичей предупредили о морозах

Понижение температуры в Москве начнётся днем в четверг, самые холодные ночи ожидаются с 7 по 9 января - до минус 27, давление будет достигать 775 миллиметров... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T13:16

2023-01-04T13:16

2023-01-04T13:19

общество

москва

погода

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Понижение температуры в Москве начнётся днем в четверг, самые холодные ночи ожидаются с 7 по 9 января - до минус 27, давление будет достигать 775 миллиметров ртутного столба, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Сегодня у нас минус 2 - минус 4 в течение всего дня. Большую часть дня погода облачная и без осадков, к вечеру возможен небольшой снег. Основное понижение температуры у нас придётся на завтрашний день. Ночь будет в пределах минус 3 - минус 5, и эта же температура будет утром, а вот в течение дня температура начнет понижаться. В середине дня она будет порядка минус 4 - минус 6 градусов, к вечеру может понизиться до минус 12 - минус 13", - рассказала Котилевская.По ее словам, ночью и утром в четверг будет продолжаться небольшой снег, а в течение дня будет в основном облачно и к вечеру с прояснениями."Далее начинается период морозной погоды - вплоть до 10 января температура будет очень низкой. 6 января ночью минус 21, днем минус 20. Самые холодные ночи ожидаются 7, 8, 9 января - порядка минус 25 - минус 27, днём в пределах минус 18 - минус 20 градусов. Днем 10 января может пойти небольшой снег, ночью минус 22, днем минус 18", - рассказала синоптик.Метеоролог добавила, что давление будет высокое все эти дни - порядка 773-775 миллиметров ртутного столба, так как Москва будет находиться под влиянием антициклона, ветер ожидается слабый.

https://ria.ru/20230101/rekord-1842762568.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода