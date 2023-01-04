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Москвичей предупредили о морозах - РИА Новости, 04.01.2023
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Москвичей предупредили о морозах
Москвичей предупредили о морозах - РИА Новости, 04.01.2023
Москвичей предупредили о морозах
Понижение температуры в Москве начнётся днем в четверг, самые холодные ночи ожидаются с 7 по 9 января - до минус 27, давление будет достигать 775 миллиметров... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T13:16
2023-01-04T13:19
общество
москва
погода
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Понижение температуры в Москве начнётся днем в четверг, самые холодные ночи ожидаются с 7 по 9 января - до минус 27, давление будет достигать 775 миллиметров ртутного столба, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Сегодня у нас минус 2 - минус 4 в течение всего дня. Большую часть дня погода облачная и без осадков, к вечеру возможен небольшой снег. Основное понижение температуры у нас придётся на завтрашний день. Ночь будет в пределах минус 3 - минус 5, и эта же температура будет утром, а вот в течение дня температура начнет понижаться. В середине дня она будет порядка минус 4 - минус 6 градусов, к вечеру может понизиться до минус 12 - минус 13", - рассказала Котилевская.По ее словам, ночью и утром в четверг будет продолжаться небольшой снег, а в течение дня будет в основном облачно и к вечеру с прояснениями."Далее начинается период морозной погоды - вплоть до 10 января температура будет очень низкой. 6 января ночью минус 21, днем минус 20. Самые холодные ночи ожидаются 7, 8, 9 января - порядка минус 25 - минус 27, днём в пределах минус 18 - минус 20 градусов. Днем 10 января может пойти небольшой снег, ночью минус 22, днем минус 18", - рассказала синоптик.Метеоролог добавила, что давление будет высокое все эти дни - порядка 773-775 миллиметров ртутного столба, так как Москва будет находиться под влиянием антициклона, ветер ожидается слабый.
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
13:16 04.01.2023 (обновлено: 13:19 04.01.2023)
 
Москвичей предупредили о морозах

Москвичей предупредили о начале сильного похолодания в четверг

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Понижение температуры в Москве начнётся днем в четверг, самые холодные ночи ожидаются с 7 по 9 января - до минус 27, давление будет достигать 775 миллиметров ртутного столба, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Сегодня у нас минус 2 - минус 4 в течение всего дня. Большую часть дня погода облачная и без осадков, к вечеру возможен небольшой снег. Основное понижение температуры у нас придётся на завтрашний день. Ночь будет в пределах минус 3 - минус 5, и эта же температура будет утром, а вот в течение дня температура начнет понижаться. В середине дня она будет порядка минус 4 - минус 6 градусов, к вечеру может понизиться до минус 12 - минус 13", - рассказала Котилевская.
По ее словам, ночью и утром в четверг будет продолжаться небольшой снег, а в течение дня будет в основном облачно и к вечеру с прояснениями.
"Далее начинается период морозной погоды - вплоть до 10 января температура будет очень низкой. 6 января ночью минус 21, днем минус 20. Самые холодные ночи ожидаются 7, 8, 9 января - порядка минус 25 - минус 27, днём в пределах минус 18 - минус 20 градусов. Днем 10 января может пойти небольшой снег, ночью минус 22, днем минус 18", - рассказала синоптик.
Метеоролог добавила, что давление будет высокое все эти дни - порядка 773-775 миллиметров ртутного столба, так как Москва будет находиться под влиянием антициклона, ветер ожидается слабый.
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