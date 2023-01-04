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В ДНР обнародовали переговоры польских наемников в Марьинке - РИА Новости, 04.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/peregovory-1843085596.html
В ДНР обнародовали переговоры польских наемников в Марьинке
В ДНР обнародовали переговоры польских наемников в Марьинке - РИА Новости, 04.01.2023
В ДНР обнародовали переговоры польских наемников в Марьинке
Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал в Telegram-канале радиоперехваты переговоров польских наемников в Марьинке. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T20:45
2023-01-04T21:05
специальная военная операция на украине
в мире
даниил безсонов
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
польша
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал в Telegram-канале радиоперехваты переговоров польских наемников в Марьинке.По его словам, украинское командование незадолго до новогодних праздников перебросило две группы бойцов на этот сложный участок фронта. Безсонов уточнил, что изначально их численность составляла 120 человек, однако сейчас в живых остались только около 30.Замминистра информации ДНР также опубликовал радиоперехваты переговоров наемников.В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, хотя во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были убиты, столько же вернулись домой.О присутствии польских наемников, участвующих в конфликте на стороне киевского режима, неоднократно заявляли и российские военные. В частности, в конце ноября Минобороны России сообщало о ликвидации до 200 польских боевиков в Великих Хуторах Харьковской области и свыше 100 наемников "иностранного легиона" в ДНР. В этот же период в ЛНР со ссылкой на данные разведки и радиоперехваты сообщали о колоссальных потерях среди польских солдат под Кременной, Лисичанском, Сватово и на других направлениях.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230104/ukraina-1843029548.html
https://ria.ru/20230103/naemnik-1842893573.html
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в мире, даниил безсонов, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Даниил Безсонов, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Польша
20:45 04.01.2023 (обновлено: 21:05 04.01.2023)
 
В ДНР обнародовали переговоры польских наемников в Марьинке

Замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал переговоры польских наемников в Марьинке

© AP Photo / LibkosУкраинские военные под Марьинкой
Украинские военные под Марьинкой - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные под Марьинкой. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал в Telegram-канале радиоперехваты переговоров польских наемников в Марьинке.
По его словам, украинское командование незадолго до новогодних праздников перебросило две группы бойцов на этот сложный участок фронта. Безсонов уточнил, что изначально их численность составляла 120 человек, однако сейчас в живых остались только около 30.
Замминистра информации ДНР также опубликовал радиоперехваты переговоров наемников.

"Куда мы попали?! Нам другое говорили… Тут прятаться негде. Связь глушится... Украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. Большие потери… По нам бьют украинские минометы. Мы слышим направление залпа… Мы выходим к русским. Да, выходим… Нас разбили. Нас ждали!.." — привел Безсонов высказывания поляков.

В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, хотя во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были убиты, столько же вернулись домой.
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О присутствии польских наемников, участвующих в конфликте на стороне киевского режима, неоднократно заявляли и российские военные. В частности, в конце ноября Минобороны России сообщало о ликвидации до 200 польских боевиков в Великих Хуторах Харьковской области и свыше 100 наемников "иностранного легиона" в ДНР. В этот же период в ЛНР со ссылкой на данные разведки и радиоперехваты сообщали о колоссальных потерях среди польских солдат под Кременной, Лисичанском, Сватово и на других направлениях.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДаниил БезсоновДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПольша
 
 
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