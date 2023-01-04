20:45 04.01.2023 (обновлено: 21:05 04.01.2023)
В ДНР обнародовали переговоры польских наемников в Марьинке
Замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал переговоры польских наемников в Марьинке
© AP Photo / LibkosУкраинские военные под Марьинкой
© AP Photo / Libkos
Украинские военные под Марьинкой. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал в Telegram-канале радиоперехваты переговоров польских наемников в Марьинке.
По его словам, украинское командование незадолго до новогодних праздников перебросило две группы бойцов на этот сложный участок фронта. Безсонов уточнил, что изначально их численность составляла 120 человек, однако сейчас в живых остались только около 30.
Замминистра информации ДНР также опубликовал радиоперехваты переговоров наемников.
"Куда мы попали?! Нам другое говорили… Тут прятаться негде. Связь глушится... Украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. Большие потери… По нам бьют украинские минометы. Мы слышим направление залпа… Мы выходим к русским. Да, выходим… Нас разбили. Нас ждали!.." — привел Безсонов высказывания поляков.
В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, хотя во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были убиты, столько же вернулись домой.
О присутствии польских наемников, участвующих в конфликте на стороне киевского режима, неоднократно заявляли и российские военные. В частности, в конце ноября Минобороны России сообщало о ликвидации до 200 польских боевиков в Великих Хуторах Харьковской области и свыше 100 наемников "иностранного легиона" в ДНР. В этот же период в ЛНР со ссылкой на данные разведки и радиоперехваты сообщали о колоссальных потерях среди польских солдат под Кременной, Лисичанском, Сватово и на других направлениях.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.