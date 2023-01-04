https://ria.ru/20230104/peregovory-1843033305.html

В Анкаре рассчитывают на продолжение трехсторонних переговоров по Сирии

В Анкаре рассчитывают на продолжение трехсторонних переговоров по Сирии - РИА Новости, 04.01.2023

В Анкаре рассчитывают на продолжение трехсторонних переговоров по Сирии

Трехсторонние переговоры глав МО Турции, РФ и Сирии будут продолжены, Анкара надеется на "разумное" продолжение процесса, заявил министр национальной обороны... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T12:35

2023-01-04T12:35

2023-01-04T12:38

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турция

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россия

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АНКАРА, 4 янв – РИА Новости. Трехсторонние переговоры глав МО Турции, РФ и Сирии будут продолжены, Анкара надеется на "разумное" продолжение процесса, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации."Наша позиция на встрече в Москве - это защита нашей страны и нашего народа. Мы выразили нашу решимость нашим собеседникам: для нас не может быть и речи о том, чтобы делать что-либо против наших сирийских братьев, как в Турции, так и в Сирии. Они не должны полагаться на нереалистичные новости и принимать другие установки. Наши переговоры будут продолжены. Мы надеемся, что процесс будет продолжаться разумным и логичным образом", - сказал Акар журналистам.По его словам, совместное патрулирование Турции с Россией "может быть развито на севере Сирии", не уточнив при этом деталей.

https://ria.ru/20230102/turtsiya-1842845906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сирия, турция, россия