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В Анкаре рассчитывают на продолжение трехсторонних переговоров по Сирии - РИА Новости, 04.01.2023
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Война в Сирии
https://ria.ru/20230104/peregovory-1843033305.html
В Анкаре рассчитывают на продолжение трехсторонних переговоров по Сирии
В Анкаре рассчитывают на продолжение трехсторонних переговоров по Сирии - РИА Новости, 04.01.2023
В Анкаре рассчитывают на продолжение трехсторонних переговоров по Сирии
Трехсторонние переговоры глав МО Турции, РФ и Сирии будут продолжены, Анкара надеется на "разумное" продолжение процесса, заявил министр национальной обороны... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T12:35
2023-01-04T12:38
в мире
сирия
турция
война в сирии
россия
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АНКАРА, 4 янв – РИА Новости. Трехсторонние переговоры глав МО Турции, РФ и Сирии будут продолжены, Анкара надеется на "разумное" продолжение процесса, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации."Наша позиция на встрече в Москве - это защита нашей страны и нашего народа. Мы выразили нашу решимость нашим собеседникам: для нас не может быть и речи о том, чтобы делать что-либо против наших сирийских братьев, как в Турции, так и в Сирии. Они не должны полагаться на нереалистичные новости и принимать другие установки. Наши переговоры будут продолжены. Мы надеемся, что процесс будет продолжаться разумным и логичным образом", - сказал Акар журналистам.По его словам, совместное патрулирование Турции с Россией "может быть развито на севере Сирии", не уточнив при этом деталей.
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в мире, сирия, турция, россия
В мире, Сирия, Турция, Война в Сирии, Россия
12:35 04.01.2023 (обновлено: 12:38 04.01.2023)
 
В Анкаре рассчитывают на продолжение трехсторонних переговоров по Сирии

В Анкаре рассчитывают на продолжение переговоров министров обороны Турции, России и Сирии

© пресс-служба Минобороны Азербайджана / Перейти в медиабанкТурецкие военные
Турецкие военные
© пресс-служба Минобороны Азербайджана
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Турецкие военные. Архивное фото
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АНКАРА, 4 янв – РИА Новости. Трехсторонние переговоры глав МО Турции, РФ и Сирии будут продолжены, Анкара надеется на "разумное" продолжение процесса, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации.
"Наша позиция на встрече в Москве - это защита нашей страны и нашего народа. Мы выразили нашу решимость нашим собеседникам: для нас не может быть и речи о том, чтобы делать что-либо против наших сирийских братьев, как в Турции, так и в Сирии. Они не должны полагаться на нереалистичные новости и принимать другие установки. Наши переговоры будут продолжены. Мы надеемся, что процесс будет продолжаться разумным и логичным образом", - сказал Акар журналистам.
По его словам, совместное патрулирование Турции с Россией "может быть развито на севере Сирии", не уточнив при этом деталей.
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