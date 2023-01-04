https://ria.ru/20230104/peregovory-1843028524.html

От альтернатив ближневосточному квартету нет отдачи, заявили в МИД

От альтернатив ближневосточному квартету нет отдачи, заявили в МИД - РИА Новости, 04.01.2023

От альтернатив ближневосточному квартету нет отдачи, заявили в МИД

Ничего не получится из создания альтернативных "ближневосточному квартету" форматов, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T11:57

2023-01-04T11:57

2023-01-04T12:04

в мире

владимир сафронков

россия

сша

египет

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Ничего не получится из создания альтернативных "ближневосточному квартету" форматов, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков. По его словам, роль Египта, Иордании, Алжира, государств Персидского залива в арабо-израильском урегулировании незаменима. "Но ключ к успеху - в сопряжении усилий на международном и региональном уровне. Сейчас предпринимаются попытки запустить работу альтернативных "квартету" механизмов, но, по общему признанию, отдачи от таких форматов нет", - сказал Сафронков. Спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд в конце ноября указывал на "сложные времена" для созыва встречи квартета посредников по урегулированию конфликта в регионе - представителей России, США, Евросоюза и ООН. Ближневосточный квартет - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН, для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.

https://ria.ru/20230104/palestina-1843027329.html

https://ria.ru/20230104/kvartet-1843023061.html

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сша

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир сафронков, россия, сша, египет, евросоюз, оон