https://ria.ru/20230104/peregovory-1843028524.html
От альтернатив ближневосточному квартету нет отдачи, заявили в МИД
От альтернатив ближневосточному квартету нет отдачи, заявили в МИД - РИА Новости, 04.01.2023
От альтернатив ближневосточному квартету нет отдачи, заявили в МИД
Ничего не получится из создания альтернативных "ближневосточному квартету" форматов, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T11:57
2023-01-04T11:57
2023-01-04T12:04
в мире
владимир сафронков
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сша
египет
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Ничего не получится из создания альтернативных "ближневосточному квартету" форматов, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков. По его словам, роль Египта, Иордании, Алжира, государств Персидского залива в арабо-израильском урегулировании незаменима. "Но ключ к успеху - в сопряжении усилий на международном и региональном уровне. Сейчас предпринимаются попытки запустить работу альтернативных "квартету" механизмов, но, по общему признанию, отдачи от таких форматов нет", - сказал Сафронков. Спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд в конце ноября указывал на "сложные времена" для созыва встречи квартета посредников по урегулированию конфликта в регионе - представителей России, США, Евросоюза и ООН. Ближневосточный квартет - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН, для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.
https://ria.ru/20230104/palestina-1843027329.html
https://ria.ru/20230104/kvartet-1843023061.html
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РИА Новости
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в мире, владимир сафронков, россия, сша, египет, евросоюз, оон
В мире, Владимир Сафронков, Россия, США, Египет, Евросоюз, ООН
11:57 04.01.2023 (обновлено: 12:04 04.01.2023)
От альтернатив ближневосточному квартету нет отдачи, заявили в МИД
В МИД заявили, что отдачи от альтернатив квартету по арабо-израильскому конфликту нет