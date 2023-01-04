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От альтернатив ближневосточному квартету нет отдачи, заявили в МИД - РИА Новости, 04.01.2023
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От альтернатив ближневосточному квартету нет отдачи, заявили в МИД
От альтернатив ближневосточному квартету нет отдачи, заявили в МИД - РИА Новости, 04.01.2023
От альтернатив ближневосточному квартету нет отдачи, заявили в МИД
Ничего не получится из создания альтернативных "ближневосточному квартету" форматов, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T11:57
2023-01-04T12:04
в мире
владимир сафронков
россия
сша
египет
евросоюз
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Ничего не получится из создания альтернативных "ближневосточному квартету" форматов, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков. По его словам, роль Египта, Иордании, Алжира, государств Персидского залива в арабо-израильском урегулировании незаменима. "Но ключ к успеху - в сопряжении усилий на международном и региональном уровне. Сейчас предпринимаются попытки запустить работу альтернативных "квартету" механизмов, но, по общему признанию, отдачи от таких форматов нет", - сказал Сафронков. Спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд в конце ноября указывал на "сложные времена" для созыва встречи квартета посредников по урегулированию конфликта в регионе - представителей России, США, Евросоюза и ООН. Ближневосточный квартет - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН, для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.
https://ria.ru/20230104/palestina-1843027329.html
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в мире, владимир сафронков, россия, сша, египет, евросоюз, оон
В мире, Владимир Сафронков, Россия, США, Египет, Евросоюз, ООН
11:57 04.01.2023 (обновлено: 12:04 04.01.2023)
 
От альтернатив ближневосточному квартету нет отдачи, заявили в МИД

В МИД заявили, что отдачи от альтернатив квартету по арабо-израильскому конфликту нет

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Ничего не получится из создания альтернативных "ближневосточному квартету" форматов, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.
По его словам, роль Египта, Иордании, Алжира, государств Персидского залива в арабо-израильском урегулировании незаменима.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
Вчера, 11:48
МИД призвал не ослаблять внимания к конфликту Палестины и Израиля
"Но ключ к успеху - в сопряжении усилий на международном и региональном уровне. Сейчас предпринимаются попытки запустить работу альтернативных "квартету" механизмов, но, по общему признанию, отдачи от таких форматов нет", - сказал Сафронков.
Спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд в конце ноября указывал на "сложные времена" для созыва встречи квартета посредников по урегулированию конфликта в регионе - представителей России, США, Евросоюза и ООН.
Ближневосточный квартет - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН, для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
Вчера, 11:08
Россия готова вернуться к работе в "ближневосточном квартете", заявил МИД
 
В миреВладимир СафронковРоссияСШАЕгипетЕвросоюзООН
 
 
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