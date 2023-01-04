14:14 04.01.2023 (обновлено: 16:19 04.01.2023)
Кулеба заявил о начале подготовки к передаче Киеву систем ПВО Patriot
Глава МИД Украины Кулеба заявил о начале подготовки к передаче Киеву систем ПВО Patriot
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Подготовка к передаче Украине систем ПВО Patriot уже началась, заявил в среду глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Современные системы ПВО Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который был представлен к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. В Пентагоне исключают возможность направления на Украину американских расчетов и обещают обучить украинцев за несколько месяцев. Как заявил президент России Владимир Путин, поставки зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину — это затягивание конфликта.
"Прошлый год мы завершили революционным решением о предоставлении Украине американских систем Patriot, о чем договорились лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден. Мы очень ценим этот шаг США. Ожидаем развертывания Patriot в максимально короткие сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась", — заявил Кулеба во время онлайн-брифинга. Видео доступно на официальной странице МИД Украины в социальной сети Facebook*.
Также Кулеба заявил, что сейчас Владимир Зеленский и его дипломатическая команда интенсивно работают над новыми решениями по предоставлению Киеву новых типов западных вооружений, в первую очередь западных танков и другой бронетехники.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
21 декабря 2022, 23:46В Пентагоне заявили, что Москва не удержит США от передачи Украине оружия