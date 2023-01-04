https://ria.ru/20230104/patriot-1843047740.html

Кулеба заявил о начале подготовки к передаче Киеву систем ПВО Patriot

Кулеба заявил о начале подготовки к передаче Киеву систем ПВО Patriot - РИА Новости, 04.01.2023

Кулеба заявил о начале подготовки к передаче Киеву систем ПВО Patriot

Подготовка к передаче Украине систем ПВО Patriot уже началась, заявил в среду глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T14:14

2023-01-04T14:14

2023-01-04T16:19

дмитрий кулеба

украина

министерство обороны сша

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

в мире

сша

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Подготовка к передаче Украине систем ПВО Patriot уже началась, заявил в среду глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.Современные системы ПВО Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который был представлен к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. В Пентагоне исключают возможность направления на Украину американских расчетов и обещают обучить украинцев за несколько месяцев. Как заявил президент России Владимир Путин, поставки зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину — это затягивание конфликта."Прошлый год мы завершили революционным решением о предоставлении Украине американских систем Patriot, о чем договорились лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден. Мы очень ценим этот шаг США. Ожидаем развертывания Patriot в максимально короткие сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась", — заявил Кулеба во время онлайн-брифинга. Видео доступно на официальной странице МИД Украины в социальной сети Facebook*.Также Кулеба заявил, что сейчас Владимир Зеленский и его дипломатическая команда интенсивно работают над новыми решениями по предоставлению Киеву новых типов западных вооружений, в первую очередь западных танков и другой бронетехники. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221230/vsu-1842498614.html

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дмитрий кулеба, украина, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), в мире, сша