https://ria.ru/20230104/paratsetamol-1843041103.html
Во Франции временно запретили онлайн-продажу парацетамола
Во Франции временно запретили онлайн-продажу парацетамола - РИА Новости, 04.01.2023
Во Франции временно запретили онлайн-продажу парацетамола
Правительство Франции запретило онлайн-продажу парацетамола до конца января из-за проблем с поставками препарата, об этом свидетельствует указ... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T13:29
2023-01-04T13:29
2023-01-04T16:30
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ПАРИЖ, 4 янв — РИА Новости. Правительство Франции запретило онлайн-продажу парацетамола до конца января из-за проблем с поставками препарата, об этом свидетельствует указ правительственного вестника республики (Journal officiel)."Интернет-продажа препаратов, состоящих исключительно из парацетамола, приостановлена до 31 января 2023 года", — говорится в постановлении правительства. Отмечается, что напряженная ситуация с поставками лекарственных средств на основе парацетамола сохраняется во Франции более шести месяцев, это касается и препаратов, предназначенных для детей. "Различные меры, которые были приняты органами здравоохранения, какими бы эффективными они ни были, пока не позволили положить этому конец", — сообщается в указе. Ранее газета Financial Times со ссылкой на ВОЗ сообщала, что некоторые американские и европейские фармацевты заявляют о дефиците распространенных обезболивающих препаратов, таких как парацетамол, в связи с повышением спроса на них из-за зимней волны заболеваний гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом и коронавирусом. Кроме того, в мире наблюдается дефицит антибиотиков, в частности пенициллина и амоксициллина.По словам экспертов в области здравоохранения, во время пандемии коронавируса снижение спроса на антибиотики в сочетании с серьезной нагрузкой на цепочки поставок заставило производителей медикаментов сократить объемы производства. Однако поскольку многие страны переживают "первую зиму без ограничений за два года", трудности с поставками и нормативные требования не позволяют фармацевтическим компаниям увеличить объемы производства. Издание отмечает, что нарушение логистических цепочек, в частности, затрудняет поставки компонентов для изготовления антибиотиков. А рост цен на энергоносители, в свою очередь, приводит к сокращению прибыли компаний — производителей антибиотиков.
https://ria.ru/20221228/lekarsta-1842054095.html
https://ria.ru/20221221/lekarstva-1840315246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, воз, в мире
13:29 04.01.2023 (обновлено: 16:30 04.01.2023)
Во Франции временно запретили онлайн-продажу парацетамола
Во Франции временно запретили онлайн-продажу парацетамола из-за проблем с поставками
ПАРИЖ, 4 янв — РИА Новости.
Правительство Франции запретило онлайн-продажу парацетамола до конца января из-за проблем с поставками препарата, об этом свидетельствует указ правительственного вестника
республики (Journal officiel).
"Интернет-продажа препаратов, состоящих исключительно из парацетамола, приостановлена до 31 января 2023 года", — говорится в постановлении правительства.
Отмечается, что напряженная ситуация с поставками лекарственных средств на основе парацетамола сохраняется во Франции более шести месяцев, это касается и препаратов, предназначенных для детей.
"Различные меры, которые были приняты органами здравоохранения, какими бы эффективными они ни были, пока не позволили положить этому конец", — сообщается в указе.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на ВОЗ
сообщала, что некоторые американские и европейские фармацевты заявляют о дефиците распространенных обезболивающих препаратов, таких как парацетамол, в связи с повышением спроса на них из-за зимней волны заболеваний гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом и коронавирусом. Кроме того, в мире наблюдается дефицит антибиотиков, в частности пенициллина и амоксициллина.
По словам экспертов в области здравоохранения, во время пандемии коронавируса снижение спроса на антибиотики в сочетании с серьезной нагрузкой на цепочки поставок заставило производителей медикаментов сократить объемы производства. Однако поскольку многие страны переживают "первую зиму без ограничений за два года", трудности с поставками и нормативные требования не позволяют фармацевтическим компаниям увеличить объемы производства. Издание отмечает, что нарушение логистических цепочек, в частности, затрудняет поставки компонентов для изготовления антибиотиков. А рост цен на энергоносители, в свою очередь, приводит к сокращению прибыли компаний — производителей антибиотиков.