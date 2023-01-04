https://ria.ru/20230104/paratsetamol-1843041103.html

Во Франции временно запретили онлайн-продажу парацетамола

Во Франции временно запретили онлайн-продажу парацетамола - РИА Новости, 04.01.2023

Во Франции временно запретили онлайн-продажу парацетамола

Правительство Франции запретило онлайн-продажу парацетамола до конца января из-за проблем с поставками препарата, об этом свидетельствует указ... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T13:29

2023-01-04T13:29

2023-01-04T16:30

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ПАРИЖ, 4 янв — РИА Новости. Правительство Франции запретило онлайн-продажу парацетамола до конца января из-за проблем с поставками препарата, об этом свидетельствует указ правительственного вестника республики (Journal officiel)."Интернет-продажа препаратов, состоящих исключительно из парацетамола, приостановлена ​​до 31 января 2023 года", — говорится в постановлении правительства. Отмечается, что напряженная ситуация с поставками лекарственных средств на основе парацетамола сохраняется во Франции более шести месяцев, это касается и препаратов, предназначенных для детей. "Различные меры, которые были приняты органами здравоохранения, какими бы эффективными они ни были, пока не позволили положить этому конец", — сообщается в указе. Ранее газета Financial Times со ссылкой на ВОЗ сообщала, что некоторые американские и европейские фармацевты заявляют о дефиците распространенных обезболивающих препаратов, таких как парацетамол, в связи с повышением спроса на них из-за зимней волны заболеваний гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом и коронавирусом. Кроме того, в мире наблюдается дефицит антибиотиков, в частности пенициллина и амоксициллина.По словам экспертов в области здравоохранения, во время пандемии коронавируса снижение спроса на антибиотики в сочетании с серьезной нагрузкой на цепочки поставок заставило производителей медикаментов сократить объемы производства. Однако поскольку многие страны переживают "первую зиму без ограничений за два года", трудности с поставками и нормативные требования не позволяют фармацевтическим компаниям увеличить объемы производства. Издание отмечает, что нарушение логистических цепочек, в частности, затрудняет поставки компонентов для изготовления антибиотиков. А рост цен на энергоносители, в свою очередь, приводит к сокращению прибыли компаний — производителей антибиотиков.

https://ria.ru/20221228/lekarsta-1842054095.html

https://ria.ru/20221221/lekarstva-1840315246.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

франция, воз, в мире