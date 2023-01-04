https://ria.ru/20230104/parashyut-1843000649.html

Парашютная система "Юнкер-О" успешно прошла испытания

Парашютная система "Юнкер-О" успешно прошла испытания - РИА Новости, 04.01.2023

Парашютная система "Юнкер-О" успешно прошла испытания

Парашютная система "Юнкер-О" для Воздушно-десантных войск России, позволяющая десантироваться бойцу с полным снаряжением и 50 килограммами груза, прошла... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T04:12

2023-01-04T04:12

2023-01-04T04:18

россия

воздушно-десантные войска россии

бмд-4м

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Парашютная система "Юнкер-О" для Воздушно-десантных войск России, позволяющая десантироваться бойцу с полным снаряжением и 50 килограммами груза, прошла испытания, сообщили в среду в Минобороны России. Отмечается, что система позволяет десантировать бойца с полным комплектом снаряжения и контейнером с 50 килограммами груза. Парашют позволяет выполнять прыжки при скорости воздушного судна до 350 километров в час с высот от 700 метров до 10 километров. Для прыжков с большой высоты "Юнкер-О" комплектуется кислородным оборудованием. Кроме того, как уточнили в военном ведомстве, были созданы парашютно-бесплатформенные системы ПБС-950У и ПБС-955 для десантирования современной техники ВДВ – боевой машины десанта БМД-4М и многоцелевого бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка". Эти системы дают возможность личному составу десантироваться внутри бронемашин. В Минобороны добавили, что идет разработка управляемых грузовых парашютных систем различной грузоподъёмности для парашютного десантирования грузов в назначенный район с высокой точностью.

https://ria.ru/20210826/parashyut-1747299522.html

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россия, воздушно-десантные войска россии, бмд-4м