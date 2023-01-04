https://ria.ru/20230104/parashyut-1843000649.html
Парашютная система "Юнкер-О" успешно прошла испытания
Парашютная система "Юнкер-О" успешно прошла испытания - РИА Новости, 04.01.2023
Парашютная система "Юнкер-О" успешно прошла испытания
Парашютная система "Юнкер-О" для Воздушно-десантных войск России, позволяющая десантироваться бойцу с полным снаряжением и 50 килограммами груза, прошла... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T04:12
2023-01-04T04:12
2023-01-04T04:18
россия
воздушно-десантные войска россии
бмд-4м
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762990811_932:225:3774:1824_1920x0_80_0_0_9768a3bd87f11294e6ed1917300bcf99.jpg
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Парашютная система "Юнкер-О" для Воздушно-десантных войск России, позволяющая десантироваться бойцу с полным снаряжением и 50 килограммами груза, прошла испытания, сообщили в среду в Минобороны России. Отмечается, что система позволяет десантировать бойца с полным комплектом снаряжения и контейнером с 50 килограммами груза. Парашют позволяет выполнять прыжки при скорости воздушного судна до 350 километров в час с высот от 700 метров до 10 километров. Для прыжков с большой высоты "Юнкер-О" комплектуется кислородным оборудованием. Кроме того, как уточнили в военном ведомстве, были созданы парашютно-бесплатформенные системы ПБС-950У и ПБС-955 для десантирования современной техники ВДВ – боевой машины десанта БМД-4М и многоцелевого бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка". Эти системы дают возможность личному составу десантироваться внутри бронемашин. В Минобороны добавили, что идет разработка управляемых грузовых парашютных систем различной грузоподъёмности для парашютного десантирования грузов в назначенный район с высокой точностью.
https://ria.ru/20210826/parashyut-1747299522.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762990811_1043:0:3774:2048_1920x0_80_0_0_df750489fdb72b451838ccdbebca91a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воздушно-десантные войска россии, бмд-4м
Россия, Воздушно-десантные войска России, БМД-4М
04:12 04.01.2023 (обновлено: 04:18 04.01.2023)
Парашютная система "Юнкер-О" успешно прошла испытания
Минобороны: система "Юнкер-О" для десантирования с 50 килограммами груза прошла испытания
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Парашютная система "Юнкер-О" для Воздушно-десантных войск России, позволяющая десантироваться бойцу с полным снаряжением и 50 килограммами груза, прошла испытания, сообщили в среду в Минобороны России.
"Прошла необходимые испытания и показала высокие характеристики система "Юнкер-О" выполненная на основе парашюта типа "крыло" с грузоподъемностью от 90 до 225 кг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что система позволяет десантировать бойца с полным комплектом снаряжения и контейнером с 50 килограммами груза. Парашют позволяет выполнять прыжки при скорости воздушного судна до 350 километров в час с высот от 700 метров до 10 километров. Для прыжков с большой высоты "Юнкер-О" комплектуется кислородным оборудованием.
Кроме того, как уточнили в военном ведомстве, были созданы парашютно-бесплатформенные системы ПБС-950У и ПБС-955 для десантирования современной техники ВДВ
– боевой машины десанта БМД-4М и многоцелевого бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка". Эти системы дают возможность личному составу десантироваться внутри бронемашин.
В Минобороны добавили, что идет разработка управляемых грузовых парашютных систем различной грузоподъёмности для парашютного десантирования грузов в назначенный район с высокой точностью.