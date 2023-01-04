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МИД призвал не ослаблять внимания к конфликту Палестины и Израиля - РИА Новости, 04.01.2023
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МИД призвал не ослаблять внимания к конфликту Палестины и Израиля
МИД призвал не ослаблять внимания к конфликту Палестины и Израиля - РИА Новости, 04.01.2023
МИД призвал не ослаблять внимания к конфликту Палестины и Израиля
Нельзя допустить ослабления внимания к конфликту Палестины и Израиля, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T11:48
2023-01-04T11:48
в мире
владимир сафронков
биньямин нетаньяху
василий небензя
россия
израиль
сша
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Нельзя допустить ослабления внимания к конфликту Палестины и Израиля, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков. В Израиле в конце декабря 2022 года было приведено к присяге перед парламентом правительство во главе с Биньямином Нетаньяху. "Важно не допустить ослабления международного внимания к ней", - сказал дипломат, говоря о проблеме ближневосточного урегулирования. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США и Евросоюз пытаются отвлечь внимание международного сообщества от острых региональных конфликтов, в том числе палестино-израильского. Спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд также указывал на "сложные времена" для созыва встречи "квартета" посредников по урегулированию конфликта в регионе - представителей России, США, Евросоюза и ООН.
https://ria.ru/20230104/uregulirovanie-1843024727.html
https://ria.ru/20230104/konflikt-1843025341.html
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в мире, владимир сафронков, биньямин нетаньяху, василий небензя, россия, израиль, сша, оон
В мире, Владимир Сафронков, Биньямин Нетаньяху, Василий Небензя, Россия, Израиль, США, ООН
11:48 04.01.2023
 
МИД призвал не ослаблять внимания к конфликту Палестины и Израиля

МИД призвал не допустить ослабления внимания к конфликту Палестины и Израиля

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Нельзя допустить ослабления внимания к конфликту Палестины и Израиля, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.
В Израиле в конце декабря 2022 года было приведено к присяге перед парламентом правительство во главе с Биньямином Нетаньяху.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
Вчера, 11:27
Москва будет добиваться арабо-израильского урегулирования, заявили в МИД
"Важно не допустить ослабления международного внимания к ней", - сказал дипломат, говоря о проблеме ближневосточного урегулирования.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США и Евросоюз пытаются отвлечь внимание международного сообщества от острых региональных конфликтов, в том числе палестино-израильского.
Спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд также указывал на "сложные времена" для созыва встречи "квартета" посредников по урегулированию конфликта в регионе - представителей России, США, Евросоюза и ООН.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
Вчера, 11:34
МИД призвал отказаться от конкуренции в решении арабо-израильской проблемы
 
В миреВладимир СафронковБиньямин НетаньяхуВасилий НебензяРоссияИзраильСШАООН
 
 
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