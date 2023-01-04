https://ria.ru/20230104/palestina-1843027329.html
МИД призвал не ослаблять внимания к конфликту Палестины и Израиля
МИД призвал не ослаблять внимания к конфликту Палестины и Израиля - РИА Новости, 04.01.2023
МИД призвал не ослаблять внимания к конфликту Палестины и Израиля
Нельзя допустить ослабления внимания к конфликту Палестины и Израиля, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T11:48
2023-01-04T11:48
2023-01-04T11:48
в мире
владимир сафронков
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Нельзя допустить ослабления внимания к конфликту Палестины и Израиля, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков. В Израиле в конце декабря 2022 года было приведено к присяге перед парламентом правительство во главе с Биньямином Нетаньяху. "Важно не допустить ослабления международного внимания к ней", - сказал дипломат, говоря о проблеме ближневосточного урегулирования. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США и Евросоюз пытаются отвлечь внимание международного сообщества от острых региональных конфликтов, в том числе палестино-израильского. Спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд также указывал на "сложные времена" для созыва встречи "квартета" посредников по урегулированию конфликта в регионе - представителей России, США, Евросоюза и ООН.
https://ria.ru/20230104/uregulirovanie-1843024727.html
https://ria.ru/20230104/konflikt-1843025341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир сафронков, биньямин нетаньяху, василий небензя, россия, израиль, сша, оон
В мире, Владимир Сафронков, Биньямин Нетаньяху, Василий Небензя, Россия, Израиль, США, ООН
МИД призвал не ослаблять внимания к конфликту Палестины и Израиля
МИД призвал не допустить ослабления внимания к конфликту Палестины и Израиля