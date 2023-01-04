https://ria.ru/20230104/palestina-1843027329.html

МИД призвал не ослаблять внимания к конфликту Палестины и Израиля

МИД призвал не ослаблять внимания к конфликту Палестины и Израиля - РИА Новости, 04.01.2023

МИД призвал не ослаблять внимания к конфликту Палестины и Израиля

Нельзя допустить ослабления внимания к конфликту Палестины и Израиля, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T11:48

2023-01-04T11:48

2023-01-04T11:48

в мире

владимир сафронков

биньямин нетаньяху

василий небензя

россия

израиль

сша

оон

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Нельзя допустить ослабления внимания к конфликту Палестины и Израиля, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков. В Израиле в конце декабря 2022 года было приведено к присяге перед парламентом правительство во главе с Биньямином Нетаньяху. "Важно не допустить ослабления международного внимания к ней", - сказал дипломат, говоря о проблеме ближневосточного урегулирования. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США и Евросоюз пытаются отвлечь внимание международного сообщества от острых региональных конфликтов, в том числе палестино-израильского. Спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд также указывал на "сложные времена" для созыва встречи "квартета" посредников по урегулированию конфликта в регионе - представителей России, США, Евросоюза и ООН.

https://ria.ru/20230104/uregulirovanie-1843024727.html

https://ria.ru/20230104/konflikt-1843025341.html

россия

израиль

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир сафронков, биньямин нетаньяху, василий небензя, россия, израиль, сша, оон