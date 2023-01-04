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В системе отопления Москвы начали повышать температуру - РИА Новости, 04.01.2023
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В системе отопления Москвы начали повышать температуру
В системе отопления Москвы начали повышать температуру - РИА Новости, 04.01.2023
В системе отопления Москвы начали повышать температуру
Городские службы Москвы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 04.01.2023
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общество
жкх
петр бирюков
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. "Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме. Это не одномоментное действие, а сложная поэтапная процедура", - говорится в сообщении.
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общество, жкх, петр бирюков, москва
Общество, ЖКХ, Петр Бирюков, Москва
23:10 04.01.2023
 
В системе отопления Москвы начали повышать температуру

Температуру в системе отопления Москвы начали повышать из-за предстоящего похолодания

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПомещение теплового пункта многоквартирного дома в Москве
Помещение теплового пункта многоквартирного дома в Москве - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Помещение теплового пункта многоквартирного дома в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"С 6 января в столичном регионе ожидаются аномальные морозы, в связи с этим городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. Сейчас она составляет в магистральных сетях 107-110 градусов, к вечеру 5 января температура теплоносителя достигнет максимальных значений – 130 градусов", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды.
"Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме. Это не одномоментное действие, а сложная поэтапная процедура", - говорится в сообщении.
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