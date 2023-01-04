https://ria.ru/20230104/otoplenie-1843094988.html

В системе отопления Москвы начали повышать температуру

В системе отопления Москвы начали повышать температуру - РИА Новости, 04.01.2023

В системе отопления Москвы начали повышать температуру

Городские службы Москвы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T23:10

2023-01-04T23:10

2023-01-04T23:10

общество

жкх

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. "Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме. Это не одномоментное действие, а сложная поэтапная процедура", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230104/pokholodanie-1843039107.html

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жкх, петр бирюков, москва