https://ria.ru/20230104/osago-1843029876.html

В новых регионах России можно будет зарегистрировать машину без ОСАГО

В новых регионах России можно будет зарегистрировать машину без ОСАГО - РИА Новости, 04.01.2023

В новых регионах России можно будет зарегистрировать машину без ОСАГО

Зарегистрировать автомобиль на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей можно будет без ОСАГО до конца 2023 года. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T12:09

2023-01-04T12:09

2023-01-04T12:09

общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

осаго

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Зарегистрировать автомобиль на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей можно будет без ОСАГО до конца 2023 года. Соответствующее постановление правительства РФ было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в декабре 2022 года. "При предоставлении госуслуг на территории новых субъектов не потребуется страхование автогражданской ответственности (эта норма будет действовать до 1 января 2024 года), а обмен водительских удостоверений здесь будет происходить без медицинского освидетельствования водителей транспортных средств", - разъяснили в МВД России. Действие постановления распространяется на граждан России, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживавших на новых территориях на день принятия их в РФ или ранее проживавших и выехавших из них в Россию. Также под действие документа попадают и юридические лица, которые были зарегистрированы на новых территориях РФ на указанную дату.

https://ria.ru/20221205/inoagenty-1836464059.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, осаго