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В новых регионах России можно будет зарегистрировать машину без ОСАГО - РИА Новости, 04.01.2023
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В новых регионах России можно будет зарегистрировать машину без ОСАГО
В новых регионах России можно будет зарегистрировать машину без ОСАГО - РИА Новости, 04.01.2023
В новых регионах России можно будет зарегистрировать машину без ОСАГО
Зарегистрировать автомобиль на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей можно будет без ОСАГО до конца 2023 года. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T12:09
2023-01-04T12:09
общество
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луганская народная республика
осаго
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Зарегистрировать автомобиль на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей можно будет без ОСАГО до конца 2023 года. Соответствующее постановление правительства РФ было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в декабре 2022 года. "При предоставлении госуслуг на территории новых субъектов не потребуется страхование автогражданской ответственности (эта норма будет действовать до 1 января 2024 года), а обмен водительских удостоверений здесь будет происходить без медицинского освидетельствования водителей транспортных средств", - разъяснили в МВД России. Действие постановления распространяется на граждан России, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживавших на новых территориях на день принятия их в РФ или ранее проживавших и выехавших из них в Россию. Также под действие документа попадают и юридические лица, которые были зарегистрированы на новых территориях РФ на указанную дату.
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, осаго
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ОСАГО
12:09 04.01.2023
 
В новых регионах России можно будет зарегистрировать машину без ОСАГО

В новых регионах России можно будет зарегистрировать машину без ОСАГО до конца года

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАвтовладелец оформляет страховой полис ОСАГО
Автовладелец оформляет страховой полис ОСАГО - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Автовладелец оформляет страховой полис ОСАГО . Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Зарегистрировать автомобиль на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей можно будет без ОСАГО до конца 2023 года.
Соответствующее постановление правительства РФ было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в декабре 2022 года.
"При предоставлении госуслуг на территории новых субъектов не потребуется страхование автогражданской ответственности (эта норма будет действовать до 1 января 2024 года), а обмен водительских удостоверений здесь будет происходить без медицинского освидетельствования водителей транспортных средств", - разъяснили в МВД России.
Действие постановления распространяется на граждан России, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживавших на новых территориях на день принятия их в РФ или ранее проживавших и выехавших из них в Россию. Также под действие документа попадают и юридические лица, которые были зарегистрированы на новых территориях РФ на указанную дату.
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