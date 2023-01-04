https://ria.ru/20230104/osago-1843029876.html
В новых регионах России можно будет зарегистрировать машину без ОСАГО
В новых регионах России можно будет зарегистрировать машину без ОСАГО - РИА Новости, 04.01.2023
В новых регионах России можно будет зарегистрировать машину без ОСАГО
Зарегистрировать автомобиль на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей можно будет без ОСАГО до конца 2023 года. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T12:09
2023-01-04T12:09
2023-01-04T12:09
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Зарегистрировать автомобиль на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей можно будет без ОСАГО до конца 2023 года. Соответствующее постановление правительства РФ было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в декабре 2022 года. "При предоставлении госуслуг на территории новых субъектов не потребуется страхование автогражданской ответственности (эта норма будет действовать до 1 января 2024 года), а обмен водительских удостоверений здесь будет происходить без медицинского освидетельствования водителей транспортных средств", - разъяснили в МВД России. Действие постановления распространяется на граждан России, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживавших на новых территориях на день принятия их в РФ или ранее проживавших и выехавших из них в Россию. Также под действие документа попадают и юридические лица, которые были зарегистрированы на новых территориях РФ на указанную дату.
https://ria.ru/20221205/inoagenty-1836464059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, осаго
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ОСАГО
В новых регионах России можно будет зарегистрировать машину без ОСАГО
В новых регионах России можно будет зарегистрировать машину без ОСАГО до конца года