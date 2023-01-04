https://ria.ru/20230104/oruzhie-1843045046.html
Россия будет развивать боевой потенциал, заявил Путин
Россия будет развивать боевой потенциал, заявил Путин - РИА Новости, 04.01.2023
Россия будет развивать боевой потенциал, заявил Путин
Россия будет и дальше развивать боевой потенциал ВС, выпускать перспективное оружие, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T13:58
2023-01-04T13:58
2023-01-04T14:04
россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Россия будет и дальше развивать боевой потенциал ВС, выпускать перспективное оружие, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков", оснащенного гиперзвуковыми "Цирконами"."Хочу подчеркнуть, мы будем и дальше развивать боевой потенциал Вооруженных сил, выпускать перспективные образцы оружия и техники, которые будут стоять на страже безопасности России в ближайшие десятилетия", - сказал Путин.
https://radiosputnik.ria.ru/20230104/fregat-1843043079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
13:58 04.01.2023 (обновлено: 14:04 04.01.2023)
Россия будет развивать боевой потенциал, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Россия будет и дальше выпускать перспективное оружие