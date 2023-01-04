https://ria.ru/20230104/oruzhie-1843045046.html

Россия будет развивать боевой потенциал, заявил Путин

Россия будет развивать боевой потенциал, заявил Путин - РИА Новости, 04.01.2023

Россия будет развивать боевой потенциал, заявил Путин

Россия будет и дальше развивать боевой потенциал ВС, выпускать перспективное оружие, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T13:58

2023-01-04T13:58

2023-01-04T14:04

россия

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Россия будет и дальше развивать боевой потенциал ВС, выпускать перспективное оружие, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков", оснащенного гиперзвуковыми "Цирконами"."Хочу подчеркнуть, мы будем и дальше развивать боевой потенциал Вооруженных сил, выпускать перспективные образцы оружия и техники, которые будут стоять на страже безопасности России в ближайшие десятилетия", - сказал Путин.

https://radiosputnik.ria.ru/20230104/fregat-1843043079.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, владимир путин