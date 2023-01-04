https://ria.ru/20230104/obvinenie-1843059023.html
Гражданину Польши грозит тюрьма за одобрение спецоперации на Украине
Гражданину Польши грозит тюрьма за одобрение спецоперации на Украине - РИА Новости, 04.01.2023
Гражданину Польши грозит тюрьма за одобрение спецоперации на Украине
Польская прокуратура предъявила обвинение гражданину республики за одобрение российской спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь окружной прокуратуры... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T15:56
2023-01-04T15:56
2023-01-04T16:40
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ВАРШАВА, 4 янв — РИА Новости. Польская прокуратура предъявила обвинение гражданину республики за одобрение российской спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь окружной прокуратуры Свидницы Томаш Орепук. Прокурор заявил, что, по мнению прокуратуры, подозреваемый в период с 24 февраля по 4 марта 2022 года "в своем профиле в социальной сети в интернете размещал записи, одобряющие агрессивную войну и насилие, применяемое против украинского населения". "Допрошенный в качестве подозреваемого Марчин М. признался в размещении записей в своем профиле в социальной сети, однако в своих объяснениях заявил, что они не содержат контента, одобряющего войну", — добавил представитель прокуратуры.Он уточнил, что в соответствии с предъявленным обвинением обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы. По данным прокуратуры, в настоящее время Марчин М. выехал из Польши. "Из СМИ мы знаем, что подозреваемый в настоящее время находится за пределами Польши. Для хода дела не имеет значения то, что он уехал", — сказал Орепук.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, польша, россия
В мире, Владимир Путин, Украина, Польша, Россия
15:56 04.01.2023 (обновлено: 16:40 04.01.2023)
Гражданину Польши грозит тюрьма за одобрение спецоперации на Украине
Гражданину Польши грозит до пяти лет тюрьмы за одобрение спецоперации на Украине
ВАРШАВА, 4 янв — РИА Новости. Польская прокуратура предъявила обвинение гражданину республики за одобрение российской спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь окружной прокуратуры Свидницы Томаш Орепук.
"Марчин М. обвиняется в одобрении начала и ведения агрессивной войны Российской Федерации против Украины и одобрении насилия, применяемого к украинскому населению из-за его национальной принадлежности", — цитирует Орепука агентство РАР.
Прокурор заявил, что, по мнению прокуратуры, подозреваемый в период с 24 февраля по 4 марта 2022 года "в своем профиле в социальной сети в интернете размещал записи, одобряющие агрессивную войну и насилие, применяемое против украинского населения".
"Допрошенный в качестве подозреваемого Марчин М. признался в размещении записей в своем профиле в социальной сети, однако в своих объяснениях заявил, что они не содержат контента, одобряющего войну", — добавил представитель прокуратуры.
Он уточнил, что в соответствии с предъявленным обвинением обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным прокуратуры, в настоящее время Марчин М. выехал из Польши. "Из СМИ мы знаем, что подозреваемый в настоящее время находится за пределами Польши. Для хода дела не имеет значения то, что он уехал", — сказал Орепук.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.