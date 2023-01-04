https://ria.ru/20230104/obstrely-1843060241.html

Украинские войска выпустили 20 ракет по Петровскому району Донецка

Украинские войска выпустили 20 ракет по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 04.01.2023

Украинские войска выпустили 20 ракет по Петровскому району Донецка

Украинские войска в 15.50 мск выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T16:11

2023-01-04T16:11

2023-01-04T16:11

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 мск выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины