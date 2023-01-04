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Украинские войска выпустили 20 ракет по Петровскому району Донецка
Украинские войска выпустили 20 ракет по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 04.01.2023
Украинские войска выпустили 20 ракет по Петровскому району Донецка
Украинские войска в 15.50 мск выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T16:11
2023-01-04T16:11
2023-01-04T16:11
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 мск выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили 20 ракет по Петровскому району Донецка
Украинские войска выпустили еще 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка