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Обращение Путина назвали самым популярным эфирным событием 2022 года - РИА Новости, 04.01.2023
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Обращение Путина назвали самым популярным эфирным событием 2022 года
Обращение Путина назвали самым популярным эфирным событием 2022 года - РИА Новости, 04.01.2023
Обращение Путина назвали самым популярным эфирным событием 2022 года
Новогоднее обращение президента России на Первом канале заняло первую строчку самого популярного отдельного эфирного события 2022 года, вторую строчку занимает... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T21:29
2023-01-04T21:31
общество
россия
владимир путин
вгтрк
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Новогоднее обращение президента России на Первом канале заняло первую строчку самого популярного отдельного эфирного события 2022 года, вторую строчку занимает - "Новогодняя ночь на Первом", третью - "Голубой огонек на Шаболовке" на телеканале "Россия", сообщили РИА Новости в ВГТРК по данным Mediascope. Отмечается, что анализ данных проведен холдингом ВГТРК на основе данных Mediascope среди населения России старше 4-х лет. В Mediascope данные подтвердили РИА Новости. Комментарий от Первого канала получить не удалось. Кроме того, заявляется, что первая часть "Новогодней ночи - 2023" на "Первом канале" стала самым востребованным музыкальным специальным проектом завершившегося года, на втором месте - первая часть "Голубого огонька на Шаболовке" на телеканале "Россия 1".
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общество, россия, владимир путин, вгтрк
Общество, Россия, Владимир Путин, ВГТРК
21:29 04.01.2023 (обновлено: 21:31 04.01.2023)
 
Обращение Путина назвали самым популярным эфирным событием 2022 года

Новогоднее обращение Путина назвали самым популярным эфирным событием 2022 года

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2023 года
Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2023 года - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2023 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Новогоднее обращение президента России на Первом канале заняло первую строчку самого популярного отдельного эфирного события 2022 года, вторую строчку занимает - "Новогодняя ночь на Первом", третью - "Голубой огонек на Шаболовке" на телеканале "Россия", сообщили РИА Новости в ВГТРК по данным Mediascope.
Отмечается, что анализ данных проведен холдингом ВГТРК на основе данных Mediascope среди населения России старше 4-х лет. В Mediascope данные подтвердили РИА Новости. Комментарий от Первого канала получить не удалось.
"Самые популярные отдельные эфирные события в 2022 году вышли в контексте празднования Нового года. Первая тройка: Новогоднее обращение президента России - "Первый канал", следующие за ним первые части "Новогодней ночи на Первом" и "Голубого огонька на Шаболовке" - "Россия 1", - говорится в сообщении.
Кроме того, заявляется, что первая часть "Новогодней ночи - 2023" на "Первом канале" стала самым востребованным музыкальным специальным проектом завершившегося года, на втором месте - первая часть "Голубого огонька на Шаболовке" на телеканале "Россия 1".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
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