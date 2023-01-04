https://ria.ru/20230104/obraschenie-1843088938.html

Обращение Путина назвали самым популярным эфирным событием 2022 года

Обращение Путина назвали самым популярным эфирным событием 2022 года - РИА Новости, 04.01.2023

Обращение Путина назвали самым популярным эфирным событием 2022 года

Новогоднее обращение президента России на Первом канале заняло первую строчку самого популярного отдельного эфирного события 2022 года, вторую строчку занимает... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T21:29

2023-01-04T21:29

2023-01-04T21:31

общество

россия

владимир путин

вгтрк

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Новогоднее обращение президента России на Первом канале заняло первую строчку самого популярного отдельного эфирного события 2022 года, вторую строчку занимает - "Новогодняя ночь на Первом", третью - "Голубой огонек на Шаболовке" на телеканале "Россия", сообщили РИА Новости в ВГТРК по данным Mediascope. Отмечается, что анализ данных проведен холдингом ВГТРК на основе данных Mediascope среди населения России старше 4-х лет. В Mediascope данные подтвердили РИА Новости. Комментарий от Первого канала получить не удалось. Кроме того, заявляется, что первая часть "Новогодней ночи - 2023" на "Первом канале" стала самым востребованным музыкальным специальным проектом завершившегося года, на втором месте - первая часть "Голубого огонька на Шаболовке" на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20221231/putin-1842633634.html

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общество, россия, владимир путин, вгтрк