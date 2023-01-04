https://ria.ru/20230104/nato-1843066457.html

Express: решение Путина молниеносно прорвет оборонительные рубежи НАТО

Express: решение Путина молниеносно прорвет оборонительные рубежи НАТО - РИА Новости, 05.01.2023

Express: решение Путина молниеносно прорвет оборонительные рубежи НАТО

Решение президента России Владимира Путина поставить на вооружение гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные поражать цели на расстоянии тысячи километров,... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-04T17:15

2023-01-04T17:15

2023-01-05T00:08

политика

владимир путин

россия

нато

украина

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина поставить на вооружение гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные поражать цели на расстоянии тысячи километров, прорвет морскую оборону НАТО. Об этом пишет британская газета Express.Директор Института кризисных исследований Марк Алмонд, в свою очередь, предположил, что Путину удалось с помощью подобных передовых разработок помешать Западу "зайти слишком далеко" на Украине и вывести конфликт на более масштабный уровень.Ранее российский лидер приказал отправить фрегат "Адмирал Горшков" с новейшими ракетными системами морского базирования на боевую службу."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука. Предельная дальность стрельбы — около тысячи километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.

https://ria.ru/20230104/tsirkon-1843046934.html

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политика, владимир путин, россия, нато, украина