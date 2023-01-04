https://ria.ru/20230104/nastuplenie-1843053880.html

Военная разведка Украины заявила, что Киев планирует весной наступление

Военная разведка Украины заявила, что Киев планирует весной наступление - РИА Новости, 04.01.2023

Военная разведка Украины заявила, что Киев планирует весной наступление

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев планирует весной активизировать боевые действия,... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T15:02

2023-01-04T15:02

2023-01-04T15:48

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев планирует весной активизировать боевые действия, сообщает телеканал ABC, которому Буданов дал интервью."Эти месяцы будут самыми горячими в военном плане", — ответил он на вопрос ведущей о том, какие у него ожидания относительно следующих шести месяцев конфликта. Как передает телеканал, Буданов ожидает, что месяцем наиболее ожесточенных боевых действий станет март. По его словам, Украина планирует провести весной серьезное наступление.

https://ria.ru/20230104/boepripasy-1843027597.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, в мире, украина, гур минобороны украины