https://ria.ru/20230104/nastuplenie-1843053880.html
Военная разведка Украины заявила, что Киев планирует весной наступление
Военная разведка Украины заявила, что Киев планирует весной наступление - РИА Новости, 04.01.2023
Военная разведка Украины заявила, что Киев планирует весной наступление
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев планирует весной активизировать боевые действия,... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T15:02
2023-01-04T15:02
2023-01-04T15:48
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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украина
гур минобороны украины
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев планирует весной активизировать боевые действия, сообщает телеканал ABC, которому Буданов дал интервью."Эти месяцы будут самыми горячими в военном плане", — ответил он на вопрос ведущей о том, какие у него ожидания относительно следующих шести месяцев конфликта. Как передает телеканал, Буданов ожидает, что месяцем наиболее ожесточенных боевых действий станет март. По его словам, Украина планирует провести весной серьезное наступление.
https://ria.ru/20230104/boepripasy-1843027597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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15:02 04.01.2023 (обновлено: 15:48 04.01.2023)
Военная разведка Украины заявила, что Киев планирует весной наступление
Глава военной разведки Украины Буданов заявил, что Киев планирует весной наступление