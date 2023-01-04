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Военная разведка Украины заявила, что Киев планирует весной наступление - РИА Новости, 04.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/nastuplenie-1843053880.html
Военная разведка Украины заявила, что Киев планирует весной наступление
Военная разведка Украины заявила, что Киев планирует весной наступление - РИА Новости, 04.01.2023
Военная разведка Украины заявила, что Киев планирует весной наступление
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев планирует весной активизировать боевые действия,... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T15:02
2023-01-04T15:48
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
украина
гур минобороны украины
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев планирует весной активизировать боевые действия, сообщает телеканал ABC, которому Буданов дал интервью."Эти месяцы будут самыми горячими в военном плане", — ответил он на вопрос ведущей о том, какие у него ожидания относительно следующих шести месяцев конфликта. Как передает телеканал, Буданов ожидает, что месяцем наиболее ожесточенных боевых действий станет март. По его словам, Украина планирует провести весной серьезное наступление.
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вооруженные силы украины, в мире, украина, гур минобороны украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, ГУР Минобороны Украины
15:02 04.01.2023 (обновлено: 15:48 04.01.2023)
 
Военная разведка Украины заявила, что Киев планирует весной наступление

Глава военной разведки Украины Буданов заявил, что Киев планирует весной наступление

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные на БМП. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев планирует весной активизировать боевые действия, сообщает телеканал ABC, которому Буданов дал интервью.
"Эти месяцы будут самыми горячими в военном плане", — ответил он на вопрос ведущей о том, какие у него ожидания относительно следующих шести месяцев конфликта.
Как передает телеканал, Буданов ожидает, что месяцем наиболее ожесточенных боевых действий станет март. По его словам, Украина планирует провести весной серьезное наступление.
Кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
Вчера, 11:50Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало видео уничтожения украинского опорного пункта
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаГУР Минобороны Украины
 
 
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