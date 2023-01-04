https://ria.ru/20230104/nastuplenie-1843035677.html

Российские военные продолжили наступление на Донецком направлении

Российские военные продолжили наступление на Донецком направлении - РИА Новости, 04.01.2023

Российские военные продолжили наступление на Донецком направлении

ВС РФ на Донецком направлении в ходе наступательных действий за сутки уничтожили более 100 украинскиз военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в среду в... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T12:55

2023-01-04T12:55

2023-01-04T13:02

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении в ходе наступательных действий за сутки уничтожили более 100 украинскиз военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика