https://ria.ru/20230104/nastuplenie-1843035677.html
Российские военные продолжили наступление на Донецком направлении
Российские военные продолжили наступление на Донецком направлении - РИА Новости, 04.01.2023
Российские военные продолжили наступление на Донецком направлении
ВС РФ на Донецком направлении в ходе наступательных действий за сутки уничтожили более 100 украинскиз военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в среду в... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T12:55
2023-01-04T12:55
2023-01-04T13:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении в ходе наступательных действий за сутки уничтожили более 100 украинскиз военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
12:55 04.01.2023 (обновлено: 13:02 04.01.2023)
Российские военные продолжили наступление на Донецком направлении
Минобороны: российские военные продолжили наступление на Донецком направлении