https://ria.ru/20230104/muzey-1843053157.html

В ГМИИ им. Пушкина ввели бесплатный день посещения для пожилых

В ГМИИ им. Пушкина ввели бесплатный день посещения для пожилых - РИА Новости, 04.01.2023

В ГМИИ им. Пушкина ввели бесплатный день посещения для пожилых

ГМИИ им. Пушкина вводит бесплатный день посещения для людей старше 60 лет, свободный вход распространится как на постоянную экспозицию, так и на временные... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T14:58

2023-01-04T14:58

2023-01-04T14:58

культура

москва

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. ГМИИ им. Пушкина вводит бесплатный день посещения для людей старше 60 лет, свободный вход распространится как на постоянную экспозицию, так и на временные выставки, сообщается в телеграм-канале музея. "В преддверии новогодних праздников Пушкинский представляет новую билетную политику. В музее вводится бесплатный день посещения музея для людей старше 60 лет", — говорится в сообщении. Пожилые гости смогут приходить в музей бесплатно каждый четверг, входной билет можно оформить на сайте или в кассе в день посещения в порядке общей очереди. При помещении потребуется документ, подтверждающий возраст. "По бесплатному билету можно будет попасть не только на основную экспозицию музея, но и на временные выставки", — добавили в музее.

https://ria.ru/20221216/pushkinskiy-1839085098.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина