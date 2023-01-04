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В ГМИИ им. Пушкина ввели бесплатный день посещения для пожилых - РИА Новости, 04.01.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230104/muzey-1843053157.html
В ГМИИ им. Пушкина ввели бесплатный день посещения для пожилых
В ГМИИ им. Пушкина ввели бесплатный день посещения для пожилых - РИА Новости, 04.01.2023
В ГМИИ им. Пушкина ввели бесплатный день посещения для пожилых
ГМИИ им. Пушкина вводит бесплатный день посещения для людей старше 60 лет, свободный вход распространится как на постоянную экспозицию, так и на временные... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T14:58
2023-01-04T14:58
культура
москва
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. ГМИИ им. Пушкина вводит бесплатный день посещения для людей старше 60 лет, свободный вход распространится как на постоянную экспозицию, так и на временные выставки, сообщается в телеграм-канале музея. "В преддверии новогодних праздников Пушкинский представляет новую билетную политику. В музее вводится бесплатный день посещения музея для людей старше 60 лет", — говорится в сообщении. Пожилые гости смогут приходить в музей бесплатно каждый четверг, входной билет можно оформить на сайте или в кассе в день посещения в порядке общей очереди. При помещении потребуется документ, подтверждающий возраст. "По бесплатному билету можно будет попасть не только на основную экспозицию музея, но и на временные выставки", — добавили в музее.
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москва, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
Культура, Москва, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
14:58 04.01.2023
 
В ГМИИ им. Пушкина ввели бесплатный день посещения для пожилых

В ГМИИ им. Пушкина ввели бесплатный день посещения для людей старше 60 лет

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкГлавные залы ГМИИ им. А. С. Пушкина после реэкспозиции
Главные залы ГМИИ им. А. С. Пушкина после реэкспозиции - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Главные залы ГМИИ им. А. С. Пушкина после реэкспозиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. ГМИИ им. Пушкина вводит бесплатный день посещения для людей старше 60 лет, свободный вход распространится как на постоянную экспозицию, так и на временные выставки, сообщается в телеграм-канале музея.
"В преддверии новогодних праздников Пушкинский представляет новую билетную политику. В музее вводится бесплатный день посещения музея для людей старше 60 лет", — говорится в сообщении.
Пожилые гости смогут приходить в музей бесплатно каждый четверг, входной билет можно оформить на сайте или в кассе в день посещения в порядке общей очереди. При помещении потребуется документ, подтверждающий возраст.
"По бесплатному билету можно будет попасть не только на основную экспозицию музея, но и на временные выставки", — добавили в музее.
Выставка Всеобщий язык в ГМИИ им. А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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КультураМоскваГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
 
 
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