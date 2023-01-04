https://ria.ru/20230104/muzey-1843053157.html
В ГМИИ им. Пушкина ввели бесплатный день посещения для пожилых
В ГМИИ им. Пушкина ввели бесплатный день посещения для пожилых - РИА Новости, 04.01.2023
В ГМИИ им. Пушкина ввели бесплатный день посещения для пожилых
ГМИИ им. Пушкина вводит бесплатный день посещения для людей старше 60 лет, свободный вход распространится как на постоянную экспозицию, так и на временные... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T14:58
2023-01-04T14:58
2023-01-04T14:58
культура
москва
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. ГМИИ им. Пушкина вводит бесплатный день посещения для людей старше 60 лет, свободный вход распространится как на постоянную экспозицию, так и на временные выставки, сообщается в телеграм-канале музея. "В преддверии новогодних праздников Пушкинский представляет новую билетную политику. В музее вводится бесплатный день посещения музея для людей старше 60 лет", — говорится в сообщении. Пожилые гости смогут приходить в музей бесплатно каждый четверг, входной билет можно оформить на сайте или в кассе в день посещения в порядке общей очереди. При помещении потребуется документ, подтверждающий возраст. "По бесплатному билету можно будет попасть не только на основную экспозицию музея, но и на временные выставки", — добавили в музее.
https://ria.ru/20221216/pushkinskiy-1839085098.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
Культура, Москва, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
В ГМИИ им. Пушкина ввели бесплатный день посещения для пожилых
В ГМИИ им. Пушкина ввели бесплатный день посещения для людей старше 60 лет
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. ГМИИ им. Пушкина вводит бесплатный день посещения для людей старше 60 лет, свободный вход распространится как на постоянную экспозицию, так и на временные выставки, сообщается в телеграм-канале музея.
"В преддверии новогодних праздников Пушкинский
представляет новую билетную политику. В музее вводится бесплатный день посещения музея для людей старше 60 лет", — говорится в сообщении.
Пожилые гости смогут приходить в музей бесплатно каждый четверг, входной билет можно оформить на сайте или в кассе в день посещения в порядке общей очереди. При помещении потребуется документ, подтверждающий возраст.
"По бесплатному билету можно будет попасть не только на основную экспозицию музея, но и на временные выставки", — добавили в музее.