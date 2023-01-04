https://ria.ru/20230104/mumiya-1842997216.html
СМИ: в московском отеле нашли мумию женщины
СМИ: в московском отеле нашли мумию женщины - РИА Новости, 04.01.2023
СМИ: в московском отеле нашли мумию женщины
Мумию мертвой женщины обнаружили в одном из отелей в центре Москвы, сообщает "Пятый канал". РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T01:50
2023-01-04T01:50
2023-01-04T01:50
происшествия
москва
тюмень
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Мумию мертвой женщины обнаружили в одном из отелей в центре Москвы, сообщает "Пятый канал".Инцидент произошел в ночь на 2 января."В полицию сообщили, что на двуспальной кровати в одном из номеров отеля в центре столицы лежит на спине мертвая женщина. Одета она была только в бюстье бирюзового цвета и черные стринги", - говорится в сообщении.К тому моменту, когда тело нашли, оно успело мумифицироваться. Первичный осмотр не выявил признаков насильственной смерти или повреждений, полученных при борьбе.Погибшей оказалась 34-летняя уроженка Тюмени. Причиной смерти, по предварительной версии, стала передозировка запрещенными веществами, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на данные Следственного комитета.
https://ria.ru/20220804/sud-1807157539.html
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происшествия, москва, тюмень
Происшествия, Москва, Тюмень
СМИ: в московском отеле нашли мумию женщины
"Пятый канал": в отеле в центре Москвы нашли лежавшую на кровати мумию женщины