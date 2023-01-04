Синоптики предупредили об аномальном похолодании в Центральной России

Синоптик Вильфанд: в Центральной России прогнозируются морозы до минус 34 градусов
Чистота и проходимость городских дорог и улиц входила в приоритеты столичных властей задолго до появления современной снегоуборочной техники. Уже с конца XIX века порядок зимней уборки в Москве регламентировался постановлениями управы. В 1876 году был опубликован документ, определяющий порядок зимней уборки и зоны ответственности ее исполнителей – ими были и профильные службы, и различные ведомства, и даже сами жители.
В частности, государственные и общественные организации, церкви и монастыри напрямую отвечали за чистоту улиц, прилегающих к их территориям. А уборкой снега с дорог и тротуаров у жилых зданий и торговых рядов занимались собственники недвижимости и участков.
Чистота и проходимость городских дорог и улиц входила в приоритеты столичных властей задолго до появления современной снегоуборочной техники. Уже с конца XIX века порядок зимней уборки в Москве регламентировался постановлениями управы. В 1876 году был опубликован документ, определяющий порядок зимней уборки и зоны ответственности ее исполнителей – ими были и профильные службы, и различные ведомства, и даже сами жители.
В частности, государственные и общественные организации, церкви и монастыри напрямую отвечали за чистоту улиц, прилегающих к их территориям. А уборкой снега с дорог и тротуаров у жилых зданий и торговых рядов занимались собственники недвижимости и участков.
Документ 1876 года в том числе определял четкий график уборки. Ответственные за очистку должны были освобождать тротуары и крыши от снега, скалывать лед и присыпать дорожки песком. Все работы надлежало выполнить до 8 часов утра каждого из дней зимы. После этого собранный снег вывозился на специальные места, которые ежегодно выбирала городская управа. Об этих локациях москвичи узнавали из газет.
Вывоз снежных валов на огороды и пустые земли не возбранялся, а вот выбрасывать грязный снег в канавы, пруды и реки запрещалось на законодательном уровне. Со временем московская управа начала закупать первую спецтехнику для уборки снега – плужные снегоочистители на лошадиной тяге.
Документ 1876 года в том числе определял четкий график уборки. Ответственные за очистку должны были освобождать тротуары и крыши от снега, скалывать лед и присыпать дорожки песком. Все работы надлежало выполнить до 8 часов утра каждого из дней зимы. После этого собранный снег вывозился на специальные места, которые ежегодно выбирала городская управа. Об этих локациях москвичи узнавали из газет.
Вывоз снежных валов на огороды и пустые земли не возбранялся, а вот выбрасывать грязный снег в канавы, пруды и реки запрещалось на законодательном уровне. Со временем московская управа начала закупать первую спецтехнику для уборки снега – плужные снегоочистители на лошадиной тяге.
Зимой 1915 года из-за резкого роста цен на дрова и ломовой извоз правила и порядок проведения уборочных работ изменились. Москвичам разрешили использовать для растопки снега крупные водосточные трубы с теплой водой. Адреса мест, разрешенных для свалки снега, по-прежнему печатали в газетах и размещали на информационных плакатах.
По ночам собранный снег сбрасывали в Яузу и Москву-реку, причем этот процесс контролировали полицейские патрули.
Зимой 1915 года из-за резкого роста цен на дрова и ломовой извоз правила и порядок проведения уборочных работ изменились. Москвичам разрешили использовать для растопки снега крупные водосточные трубы с теплой водой. Адреса мест, разрешенных для свалки снега, по-прежнему печатали в газетах и размещали на информационных плакатах.
По ночам собранный снег сбрасывали в Яузу и Москву-реку, причем этот процесс контролировали полицейские патрули.
К середине XX века зимнее оснащение коммунальных служб Москвы поднялось на уровень выше. В городе развилась механизированная уборка и необходимая для нее машинная спецтехника: самосвалы, первые грейдеры и роторы.
По данным журнала "Огонек", в 1954 году на советских дорогах с утра до вечера работало около 400 самосвалов. В дни обильных осадков количество специализированных машин возрастало до тысячи.
К середине XX века зимнее оснащение коммунальных служб Москвы поднялось на уровень выше. В городе развилась механизированная уборка и необходимая для нее машинная спецтехника: самосвалы, первые грейдеры и роторы.
По данным журнала "Огонек", в 1954 году на советских дорогах с утра до вечера работало около 400 самосвалов. В дни обильных осадков количество специализированных машин возрастало до тысячи.
Вплоть до конца ХХ века собранный в городе снег продолжали выбрасывать в Яузу и Москву-реку на участках, где поверхность воды не замерзала из-за подведенных канализационных труб. При этом основную часть снежных масс вывозили за город, бульдозеры распределяли сугробы по полям. Предполагалось, что весной растаявшая вода напитает землю влагой и поспособствует хорошему урожаю.
Вплоть до конца ХХ века собранный в городе снег продолжали выбрасывать в Яузу и Москву-реку на участках, где поверхность воды не замерзала из-за подведенных канализационных труб. При этом основную часть снежных масс вывозили за город, бульдозеры распределяли сугробы по полям. Предполагалось, что весной растаявшая вода напитает землю влагой и поспособствует хорошему урожаю.
Парк коммунальной спецтехники современной столицы не в пример разнообразнее и технологичнее, чем в исторической Москве. В зимний сезон в городе используют самые современные модели уборочных машин: лаповые снегопогрузчики, комбинированные машины, грузовики, самосвалы, плужно-щеточные автомобили, тракторы, мини-погрузчики, распределители противогололедных материалов (ПГМ).
Значительно выросло и количество снегоуборочных автомобилей. В частности, отмечают в Комплексе городского хозяйства Москвы (КГХ), в устранении последствий аномального снегопада в ночь с 13 на 14 декабря этого года в уборке города задействовали свыше 10 тысяч единиц спецтехники, а в целом на улицах столицы работали около 80 тысяч рабочих.
Парк коммунальной спецтехники современной столицы не в пример разнообразнее и технологичнее, чем в исторической Москве. В зимний сезон в городе используют самые современные модели уборочных машин: лаповые снегопогрузчики, комбинированные машины, грузовики, самосвалы, плужно-щеточные автомобили, тракторы, мини-погрузчики, распределители противогололедных материалов (ПГМ).
Значительно выросло и количество снегоуборочных автомобилей. В частности, отмечают в Комплексе городского хозяйства Москвы (КГХ), в устранении последствий аномального снегопада в ночь с 13 на 14 декабря этого года в уборке города задействовали свыше 10 тысяч единиц спецтехники, а в целом на улицах столицы работали около 80 тысяч рабочих.
С 2015 года в Москве работает специальная метеослужба, которая в режиме реального времени ежедневно мониторит погоду и условия на дорогах и предоставляет несколько десятков кратко- и долгосрочных прогнозов для нужд КГХ. Получая данные о приближающемся снегопаде, метеорологи передают их коммунальным службам, а те приступают к необходимым операциям согласно рекомендациям. Применение ПГМ необходимо, чтобы предотвратить налипание снега на проезжую и пешеходную части и, таким образом, обезопасить передвижение горожан по городу. Благодаря ПГМ, снег остается рыхлым и мягким, в таком состоянии его легче и быстрее убирают и машины (на трассах, магистралях и проспектах), и бригады ручного труда (в пешеходных зонах, общественных пространствах, на труднодоступных для крупногабаритной техники участках).
С 2015 года в Москве работает специальная метеослужба, которая в режиме реального времени ежедневно мониторит погоду и условия на дорогах и предоставляет несколько десятков кратко- и долгосрочных прогнозов для нужд КГХ. Получая данные о приближающемся снегопаде, метеорологи передают их коммунальным службам, а те приступают к необходимым операциям согласно рекомендациям. Применение ПГМ необходимо, чтобы предотвратить налипание снега на проезжую и пешеходную части и, таким образом, обезопасить передвижение горожан по городу. Благодаря ПГМ, снег остается рыхлым и мягким, в таком состоянии его легче и быстрее убирают и машины (на трассах, магистралях и проспектах), и бригады ручного труда (в пешеходных зонах, общественных пространствах, на труднодоступных для крупногабаритной техники участках).
Особое внимание при очистке города от снега коммунальные и дорожные службы Москвы уделяют подходам к остановкам общественного транспорта, вестибюлям станций Московского метрополитена, входным группам на станциях МЦД и МЦК, а также маршрутам, ведущим к социально значимым объектам (школы, больницы, поликлиники, многофункциональные центры госуслуг). Для обеспечения крепкого сцепления с дорожным покрытием тротуары посыпают ПГМ с содержанием щебня фракции 2-5 миллиметров, он безвреден для окружающей среды, людей и животных, подчеркивают в КГХ.
Временные рамки зимней уборки строго регламентированы. Установленное время на формирование валов снега составляет 16 часов после окончания очередного снегопада. Первоочередной выборочный вывоз снега (от остановок городского общественного транспорта, пешеходных переходов и т.д.) осуществляется в течение 12 часов после окончания снегопада. Для каждой категории улиц время полного (сплошного) вывоза снежных валов определено в зависимости от высоты снежного покрова после снегопада. Для большей эффективности в Москве последние пару лет применяют технологию роторной переброски снега.
Особое внимание при очистке города от снега коммунальные и дорожные службы Москвы уделяют подходам к остановкам общественного транспорта, вестибюлям станций Московского метрополитена, входным группам на станциях МЦД и МЦК, а также маршрутам, ведущим к социально значимым объектам (школы, больницы, поликлиники, многофункциональные центры госуслуг). Для обеспечения крепкого сцепления с дорожным покрытием тротуары посыпают ПГМ с содержанием щебня фракции 2-5 миллиметров, он безвреден для окружающей среды, людей и животных, подчеркивают в КГХ.
Временные рамки зимней уборки строго регламентированы. Установленное время на формирование валов снега составляет 16 часов после окончания очередного снегопада. Первоочередной выборочный вывоз снега (от остановок городского общественного транспорта, пешеходных переходов и т.д.) осуществляется в течение 12 часов после окончания снегопада. Для каждой категории улиц время полного (сплошного) вывоза снежных валов определено в зависимости от высоты снежного покрова после снегопада. Для большей эффективности в Москве последние пару лет применяют технологию роторной переброски снега.
Коммунальщики также приводят в порядок скатные кровли жилых домов, выступающие элементы на фасадах зданий, очищают водосборные желоба и воронки водостоков. В работах задействуют автоподъемники и кровельщиков со специальными допусками к верховым работам. Чтобы обезопасить пешеходов, участки уборки огораживают лентами и специальными заграждениями.
Коммунальщики также приводят в порядок скатные кровли жилых домов, выступающие элементы на фасадах зданий, очищают водосборные желоба и воронки водостоков. В работах задействуют автоподъемники и кровельщиков со специальными допусками к верховым работам. Чтобы обезопасить пешеходов, участки уборки огораживают лентами и специальными заграждениями.
В КГХ напоминают, что в городе действуют каналы связи, по которым москвичи могут задавать вопросы о качестве, сроках и особенностях проведения зимней уборки и получать соответствующие разъяснения. Для оперативного информирования следует обращаться в свою управляющую компанию или пользоваться следующими возможностями:
- порталом "Наш город";
- телефоном Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ): +7 (499) 264-96-81;
- телефоном единой справочной службы правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77.
В КГХ напоминают, что в городе действуют каналы связи, по которым москвичи могут задавать вопросы о качестве, сроках и особенностях проведения зимней уборки и получать соответствующие разъяснения. Для оперативного информирования следует обращаться в свою управляющую компанию или пользоваться следующими возможностями:
- порталом "Наш город";
- телефоном Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ): +7 (499) 264-96-81;
- телефоном единой справочной службы правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77.
Чистота и проходимость городских дорог и улиц входила в приоритеты столичных властей задолго до появления современной снегоуборочной техники. Уже с конца XIX века порядок зимней уборки в Москве регламентировался постановлениями управы. В 1876 году был опубликован документ, определяющий порядок зимней уборки и зоны ответственности ее исполнителей – ими были и профильные службы, и различные ведомства, и даже сами жители.
В частности, государственные и общественные организации, церкви и монастыри напрямую отвечали за чистоту улиц, прилегающих к их территориям. А уборкой снега с дорог и тротуаров у жилых зданий и торговых рядов занимались собственники недвижимости и участков.
Документ 1876 года в том числе определял четкий график уборки. Ответственные за очистку должны были освобождать тротуары и крыши от снега, скалывать лед и присыпать дорожки песком. Все работы надлежало выполнить до 8 часов утра каждого из дней зимы. После этого собранный снег вывозился на специальные места, которые ежегодно выбирала городская управа. Об этих локациях москвичи узнавали из газет.
Вывоз снежных валов на огороды и пустые земли не возбранялся, а вот выбрасывать грязный снег в канавы, пруды и реки запрещалось на законодательном уровне. Со временем московская управа начала закупать первую спецтехнику для уборки снега – плужные снегоочистители на лошадиной тяге.
Зимой 1915 года из-за резкого роста цен на дрова и ломовой извоз правила и порядок проведения уборочных работ изменились. Москвичам разрешили использовать для растопки снега крупные водосточные трубы с теплой водой. Адреса мест, разрешенных для свалки снега, по-прежнему печатали в газетах и размещали на информационных плакатах.
По ночам собранный снег сбрасывали в Яузу и Москву-реку, причем этот процесс контролировали полицейские патрули.
К середине XX века зимнее оснащение коммунальных служб Москвы поднялось на уровень выше. В городе развилась механизированная уборка и необходимая для нее машинная спецтехника: самосвалы, первые грейдеры и роторы.
По данным журнала "Огонек", в 1954 году на советских дорогах с утра до вечера работало около 400 самосвалов. В дни обильных осадков количество специализированных машин возрастало до тысячи.
Вплоть до конца ХХ века собранный в городе снег продолжали выбрасывать в Яузу и Москву-реку на участках, где поверхность воды не замерзала из-за подведенных канализационных труб. При этом основную часть снежных масс вывозили за город, бульдозеры распределяли сугробы по полям. Предполагалось, что весной растаявшая вода напитает землю влагой и поспособствует хорошему урожаю.
Парк коммунальной спецтехники современной столицы не в пример разнообразнее и технологичнее, чем в исторической Москве. В зимний сезон в городе используют самые современные модели уборочных машин: лаповые снегопогрузчики, комбинированные машины, грузовики, самосвалы, плужно-щеточные автомобили, тракторы, мини-погрузчики, распределители противогололедных материалов (ПГМ).
Значительно выросло и количество снегоуборочных автомобилей. В частности, отмечают в Комплексе городского хозяйства Москвы (КГХ), в устранении последствий аномального снегопада в ночь с 13 на 14 декабря этого года в уборке города задействовали свыше 10 тысяч единиц спецтехники, а в целом на улицах столицы работали около 80 тысяч рабочих.
С 2015 года в Москве работает специальная метеослужба, которая в режиме реального времени ежедневно мониторит погоду и условия на дорогах и предоставляет несколько десятков кратко- и долгосрочных прогнозов для нужд КГХ. Получая данные о приближающемся снегопаде, метеорологи передают их коммунальным службам, а те приступают к необходимым операциям согласно рекомендациям. Применение ПГМ необходимо, чтобы предотвратить налипание снега на проезжую и пешеходную части и, таким образом, обезопасить передвижение горожан по городу. Благодаря ПГМ, снег остается рыхлым и мягким, в таком состоянии его легче и быстрее убирают и машины (на трассах, магистралях и проспектах), и бригады ручного труда (в пешеходных зонах, общественных пространствах, на труднодоступных для крупногабаритной техники участках).
Особое внимание при очистке города от снега коммунальные и дорожные службы Москвы уделяют подходам к остановкам общественного транспорта, вестибюлям станций Московского метрополитена, входным группам на станциях МЦД и МЦК, а также маршрутам, ведущим к социально значимым объектам (школы, больницы, поликлиники, многофункциональные центры госуслуг). Для обеспечения крепкого сцепления с дорожным покрытием тротуары посыпают ПГМ с содержанием щебня фракции 2-5 миллиметров, он безвреден для окружающей среды, людей и животных, подчеркивают в КГХ.
Временные рамки зимней уборки строго регламентированы. Установленное время на формирование валов снега составляет 16 часов после окончания очередного снегопада. Первоочередной выборочный вывоз снега (от остановок городского общественного транспорта, пешеходных переходов и т.д.) осуществляется в течение 12 часов после окончания снегопада. Для каждой категории улиц время полного (сплошного) вывоза снежных валов определено в зависимости от высоты снежного покрова после снегопада. Для большей эффективности в Москве последние пару лет применяют технологию роторной переброски снега.
Коммунальщики также приводят в порядок скатные кровли жилых домов, выступающие элементы на фасадах зданий, очищают водосборные желоба и воронки водостоков. В работах задействуют автоподъемники и кровельщиков со специальными допусками к верховым работам. Чтобы обезопасить пешеходов, участки уборки огораживают лентами и специальными заграждениями.
В КГХ напоминают, что в городе действуют каналы связи, по которым москвичи могут задавать вопросы о качестве, сроках и особенностях проведения зимней уборки и получать соответствующие разъяснения. Для оперативного информирования следует обращаться в свою управляющую компанию или пользоваться следующими возможностями:
- порталом "Наш город";
- телефоном Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ): +7 (499) 264-96-81;
- телефоном единой справочной службы правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77.