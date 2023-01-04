Синоптики предупредили об аномальном похолодании в Центральной России

Чистота и проходимость городских дорог и улиц входила в приоритеты столичных властей задолго до появления современной снегоуборочной техники. Уже с конца XIX века порядок зимней уборки в Москве регламентировался постановлениями управы. В 1876 году был опубликован документ, определяющий порядок зимней уборки и зоны ответственности ее исполнителей – ими были и профильные службы, и различные ведомства, и даже сами жители.

В частности, государственные и общественные организации, церкви и монастыри напрямую отвечали за чистоту улиц, прилегающих к их территориям. А уборкой снега с дорог и тротуаров у жилых зданий и торговых рядов занимались собственники недвижимости и участков.