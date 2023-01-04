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Синоптики предупредили об аномальном похолодании в Центральной России - РИА Новости, 04.01.2023
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Синоптики предупредили об аномальном похолодании в Центральной России
Синоптики предупредили об аномальном похолодании в Центральной России - РИА Новости, 04.01.2023
Синоптики предупредили об аномальном похолодании в Центральной России
Росгидромет выпустил предупреждение об аномально холодной погоде в Центральном федеральном округе: среднесуточная температура будет на 9-17 градусов ниже нормы, РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T15:31
2023-01-04T15:31
общество
роман вильфанд
россия
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Росгидромет выпустил предупреждение об аномально холодной погоде в Центральном федеральном округе: среднесуточная температура будет на 9-17 градусов ниже нормы, ожидаются морозы до минус 34 градусов, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик сообщил, что Росгидромет выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в Центральном федеральном округе. "Шестого - десятого января на большей части территории Центрального федерального округа ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 9-17 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до минус 21-26 градусов, на севере округа - до минус 29-34. Днем преобладающая температура минус 17-22, на севере округа - минус 23-28 градусов", - сказал РИА Новости Вильфанд. Он пояснил, что зимой погода считается аномальной в том случае, если температура ниже нормы на 7 и более градусов в течение пяти и более дней.
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общество, роман вильфанд, россия, гидрометцентр, погода
Общество, Роман Вильфанд, Россия, Гидрометцентр, Погода
15:31 04.01.2023
 
Синоптики предупредили об аномальном похолодании в Центральной России

Синоптик Вильфанд: в Центральной России прогнозируются морозы до минус 34 градусов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПрохожие на улице в морозную погоду
Прохожие на улице в морозную погоду - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Прохожие на улице в морозную погоду. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Росгидромет выпустил предупреждение об аномально холодной погоде в Центральном федеральном округе: среднесуточная температура будет на 9-17 градусов ниже нормы, ожидаются морозы до минус 34 градусов, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик сообщил, что Росгидромет выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в Центральном федеральном округе.
Холоду вопреки: как Москва училась противостоять снегу
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанк

Чистота и проходимость городских дорог и улиц входила в приоритеты столичных властей задолго до появления современной снегоуборочной техники. Уже с конца XIX века порядок зимней уборки в Москве регламентировался постановлениями управы. В 1876 году был опубликован документ, определяющий порядок зимней уборки и зоны ответственности ее исполнителей – ими были и профильные службы, и различные ведомства, и даже сами жители.

В частности, государственные и общественные организации, церкви и монастыри напрямую отвечали за чистоту улиц, прилегающих к их территориям. А уборкой снега с дорог и тротуаров у жилых зданий и торговых рядов занимались собственники недвижимости и участков.

Лубянская площадь и Китай-городская стена в в Москве. XIX в. Литография
1 из 10

Чистота и проходимость городских дорог и улиц входила в приоритеты столичных властей задолго до появления современной снегоуборочной техники. Уже с конца XIX века порядок зимней уборки в Москве регламентировался постановлениями управы. В 1876 году был опубликован документ, определяющий порядок зимней уборки и зоны ответственности ее исполнителей – ими были и профильные службы, и различные ведомства, и даже сами жители.

В частности, государственные и общественные организации, церкви и монастыри напрямую отвечали за чистоту улиц, прилегающих к их территориям. А уборкой снега с дорог и тротуаров у жилых зданий и торговых рядов занимались собственники недвижимости и участков.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанк

Документ 1876 года в том числе определял четкий график уборки. Ответственные за очистку должны были освобождать тротуары и крыши от снега, скалывать лед и присыпать дорожки песком. Все работы надлежало выполнить до 8 часов утра каждого из дней зимы. После этого собранный снег вывозился на специальные места, которые ежегодно выбирала городская управа. Об этих локациях москвичи узнавали из газет.

Вывоз снежных валов на огороды и пустые земли не возбранялся, а вот выбрасывать грязный снег в канавы, пруды и реки запрещалось на законодательном уровне. Со временем московская управа начала закупать первую спецтехнику для уборки снега – плужные снегоочистители на лошадиной тяге.

Дом Игумнова на Якиманке
2 из 10

Документ 1876 года в том числе определял четкий график уборки. Ответственные за очистку должны были освобождать тротуары и крыши от снега, скалывать лед и присыпать дорожки песком. Все работы надлежало выполнить до 8 часов утра каждого из дней зимы. После этого собранный снег вывозился на специальные места, которые ежегодно выбирала городская управа. Об этих локациях москвичи узнавали из газет.

Вывоз снежных валов на огороды и пустые земли не возбранялся, а вот выбрасывать грязный снег в канавы, пруды и реки запрещалось на законодательном уровне. Со временем московская управа начала закупать первую спецтехнику для уборки снега – плужные снегоочистители на лошадиной тяге.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / А. Петров / Перейти в медиабанк

Зимой 1915 года из-за резкого роста цен на дрова и ломовой извоз правила и порядок проведения уборочных работ изменились. Москвичам разрешили использовать для растопки снега крупные водосточные трубы с теплой водой. Адреса мест, разрешенных для свалки снега, по-прежнему печатали в газетах и размещали на информационных плакатах.

По ночам собранный снег сбрасывали в Яузу и Москву-реку, причем этот процесс контролировали полицейские патрули.

Театральная площадь в 1935 году
3 из 10

Зимой 1915 года из-за резкого роста цен на дрова и ломовой извоз правила и порядок проведения уборочных работ изменились. Москвичам разрешили использовать для растопки снега крупные водосточные трубы с теплой водой. Адреса мест, разрешенных для свалки снега, по-прежнему печатали в газетах и размещали на информационных плакатах.

По ночам собранный снег сбрасывали в Яузу и Москву-реку, причем этот процесс контролировали полицейские патрули.

© РИА Новости / А. Петров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Дмитрий Козлов / Перейти в медиабанк

К середине XX века зимнее оснащение коммунальных служб Москвы поднялось на уровень выше. В городе развилась механизированная уборка и необходимая для нее машинная спецтехника: самосвалы, первые грейдеры и роторы.

По данным журнала "Огонек", в 1954 году на советских дорогах с утра до вечера работало около 400 самосвалов. В дни обильных осадков количество специализированных машин возрастало до тысячи.

Уборка снега на Манежной площади в Москве
4 из 10

К середине XX века зимнее оснащение коммунальных служб Москвы поднялось на уровень выше. В городе развилась механизированная уборка и необходимая для нее машинная спецтехника: самосвалы, первые грейдеры и роторы.

По данным журнала "Огонек", в 1954 году на советских дорогах с утра до вечера работало около 400 самосвалов. В дни обильных осадков количество специализированных машин возрастало до тысячи.

© РИА Новости / Дмитрий Козлов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / А. Агапов / Перейти в медиабанк

Вплоть до конца ХХ века собранный в городе снег продолжали выбрасывать в Яузу и Москву-реку на участках, где поверхность воды не замерзала из-за подведенных канализационных труб. При этом основную часть снежных масс вывозили за город, бульдозеры распределяли сугробы по полям. Предполагалось, что весной растаявшая вода напитает землю влагой и поспособствует хорошему урожаю.

Уборка московских улиц после снегопада
5 из 10

Вплоть до конца ХХ века собранный в городе снег продолжали выбрасывать в Яузу и Москву-реку на участках, где поверхность воды не замерзала из-за подведенных канализационных труб. При этом основную часть снежных масс вывозили за город, бульдозеры распределяли сугробы по полям. Предполагалось, что весной растаявшая вода напитает землю влагой и поспособствует хорошему урожаю.

© РИА Новости / А. Агапов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк

Парк коммунальной спецтехники современной столицы не в пример разнообразнее и технологичнее, чем в исторической Москве. В зимний сезон в городе используют самые современные модели уборочных машин: лаповые снегопогрузчики, комбинированные машины, грузовики, самосвалы, плужно-щеточные автомобили, тракторы, мини-погрузчики, распределители противогололедных материалов (ПГМ).

Значительно выросло и количество снегоуборочных автомобилей. В частности, отмечают в Комплексе городского хозяйства Москвы (КГХ), в устранении последствий аномального снегопада в ночь с 13 на 14 декабря этого года в уборке города задействовали свыше 10 тысяч единиц спецтехники, а в целом на улицах столицы работали около 80 тысяч рабочих.

Ликвидация последствий снегопада в Москве
6 из 10

Парк коммунальной спецтехники современной столицы не в пример разнообразнее и технологичнее, чем в исторической Москве. В зимний сезон в городе используют самые современные модели уборочных машин: лаповые снегопогрузчики, комбинированные машины, грузовики, самосвалы, плужно-щеточные автомобили, тракторы, мини-погрузчики, распределители противогололедных материалов (ПГМ).

Значительно выросло и количество снегоуборочных автомобилей. В частности, отмечают в Комплексе городского хозяйства Москвы (КГХ), в устранении последствий аномального снегопада в ночь с 13 на 14 декабря этого года в уборке города задействовали свыше 10 тысяч единиц спецтехники, а в целом на улицах столицы работали около 80 тысяч рабочих.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

С 2015 года в Москве работает специальная метеослужба, которая в режиме реального времени ежедневно мониторит погоду и условия на дорогах и предоставляет несколько десятков кратко- и долгосрочных прогнозов для нужд КГХ. Получая данные о приближающемся снегопаде, метеорологи передают их коммунальным службам, а те приступают к необходимым операциям согласно рекомендациям. Применение ПГМ необходимо, чтобы предотвратить налипание снега на проезжую и пешеходную части и, таким образом, обезопасить передвижение горожан по городу. Благодаря ПГМ, снег остается рыхлым и мягким, в таком состоянии его легче и быстрее убирают и машины (на трассах, магистралях и проспектах), и бригады ручного труда (в пешеходных зонах, общественных пространствах, на труднодоступных для крупногабаритной техники участках).

Снег в Москве
7 из 10

С 2015 года в Москве работает специальная метеослужба, которая в режиме реального времени ежедневно мониторит погоду и условия на дорогах и предоставляет несколько десятков кратко- и долгосрочных прогнозов для нужд КГХ. Получая данные о приближающемся снегопаде, метеорологи передают их коммунальным службам, а те приступают к необходимым операциям согласно рекомендациям. Применение ПГМ необходимо, чтобы предотвратить налипание снега на проезжую и пешеходную части и, таким образом, обезопасить передвижение горожан по городу. Благодаря ПГМ, снег остается рыхлым и мягким, в таком состоянии его легче и быстрее убирают и машины (на трассах, магистралях и проспектах), и бригады ручного труда (в пешеходных зонах, общественных пространствах, на труднодоступных для крупногабаритной техники участках).

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанк

Особое внимание при очистке города от снега коммунальные и дорожные службы Москвы уделяют подходам к остановкам общественного транспорта, вестибюлям станций Московского метрополитена, входным группам на станциях МЦД и МЦК, а также маршрутам, ведущим к социально значимым объектам (школы, больницы, поликлиники, многофункциональные центры госуслуг). Для обеспечения крепкого сцепления с дорожным покрытием тротуары посыпают ПГМ с содержанием щебня фракции 2-5 миллиметров, он безвреден для окружающей среды, людей и животных, подчеркивают в КГХ.

Временные рамки зимней уборки строго регламентированы. Установленное время на формирование валов снега составляет 16 часов после окончания очередного снегопада. Первоочередной выборочный вывоз снега (от остановок городского общественного транспорта, пешеходных переходов и т.д.) осуществляется в течение 12 часов после окончания снегопада. Для каждой категории улиц время полного (сплошного) вывоза снежных валов определено в зависимости от высоты снежного покрова после снегопада. Для большей эффективности в Москве последние пару лет применяют технологию роторной переброски снега.

Ликвидация последствий снегопада в Москве
8 из 10

Особое внимание при очистке города от снега коммунальные и дорожные службы Москвы уделяют подходам к остановкам общественного транспорта, вестибюлям станций Московского метрополитена, входным группам на станциях МЦД и МЦК, а также маршрутам, ведущим к социально значимым объектам (школы, больницы, поликлиники, многофункциональные центры госуслуг). Для обеспечения крепкого сцепления с дорожным покрытием тротуары посыпают ПГМ с содержанием щебня фракции 2-5 миллиметров, он безвреден для окружающей среды, людей и животных, подчеркивают в КГХ.

Временные рамки зимней уборки строго регламентированы. Установленное время на формирование валов снега составляет 16 часов после окончания очередного снегопада. Первоочередной выборочный вывоз снега (от остановок городского общественного транспорта, пешеходных переходов и т.д.) осуществляется в течение 12 часов после окончания снегопада. Для каждой категории улиц время полного (сплошного) вывоза снежных валов определено в зависимости от высоты снежного покрова после снегопада. Для большей эффективности в Москве последние пару лет применяют технологию роторной переброски снега.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Коммунальщики также приводят в порядок скатные кровли жилых домов, выступающие элементы на фасадах зданий, очищают водосборные желоба и воронки водостоков. В работах задействуют автоподъемники и кровельщиков со специальными допусками к верховым работам. Чтобы обезопасить пешеходов, участки уборки огораживают лентами и специальными заграждениями.

Снег в Москве
9 из 10

Коммунальщики также приводят в порядок скатные кровли жилых домов, выступающие элементы на фасадах зданий, очищают водосборные желоба и воронки водостоков. В работах задействуют автоподъемники и кровельщиков со специальными допусками к верховым работам. Чтобы обезопасить пешеходов, участки уборки огораживают лентами и специальными заграждениями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

В КГХ напоминают, что в городе действуют каналы связи, по которым москвичи могут задавать вопросы о качестве, сроках и особенностях проведения зимней уборки и получать соответствующие разъяснения. Для оперативного информирования следует обращаться в свою управляющую компанию или пользоваться следующими возможностями:

- порталом "Наш город";

- телефоном Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ): +7 (499) 264-96-81;

- телефоном единой справочной службы правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77.

Снег в Москве
10 из 10

В КГХ напоминают, что в городе действуют каналы связи, по которым москвичи могут задавать вопросы о качестве, сроках и особенностях проведения зимней уборки и получать соответствующие разъяснения. Для оперативного информирования следует обращаться в свою управляющую компанию или пользоваться следующими возможностями:

- порталом "Наш город";

- телефоном Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ): +7 (499) 264-96-81;

- телефоном единой справочной службы правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 10

Чистота и проходимость городских дорог и улиц входила в приоритеты столичных властей задолго до появления современной снегоуборочной техники. Уже с конца XIX века порядок зимней уборки в Москве регламентировался постановлениями управы. В 1876 году был опубликован документ, определяющий порядок зимней уборки и зоны ответственности ее исполнителей – ими были и профильные службы, и различные ведомства, и даже сами жители.

В частности, государственные и общественные организации, церкви и монастыри напрямую отвечали за чистоту улиц, прилегающих к их территориям. А уборкой снега с дорог и тротуаров у жилых зданий и торговых рядов занимались собственники недвижимости и участков.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Документ 1876 года в том числе определял четкий график уборки. Ответственные за очистку должны были освобождать тротуары и крыши от снега, скалывать лед и присыпать дорожки песком. Все работы надлежало выполнить до 8 часов утра каждого из дней зимы. После этого собранный снег вывозился на специальные места, которые ежегодно выбирала городская управа. Об этих локациях москвичи узнавали из газет.

Вывоз снежных валов на огороды и пустые земли не возбранялся, а вот выбрасывать грязный снег в канавы, пруды и реки запрещалось на законодательном уровне. Со временем московская управа начала закупать первую спецтехнику для уборки снега – плужные снегоочистители на лошадиной тяге.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Зимой 1915 года из-за резкого роста цен на дрова и ломовой извоз правила и порядок проведения уборочных работ изменились. Москвичам разрешили использовать для растопки снега крупные водосточные трубы с теплой водой. Адреса мест, разрешенных для свалки снега, по-прежнему печатали в газетах и размещали на информационных плакатах.

По ночам собранный снег сбрасывали в Яузу и Москву-реку, причем этот процесс контролировали полицейские патрули.

© РИА Новости / А. Петров
Перейти в медиабанк
4 из 10

К середине XX века зимнее оснащение коммунальных служб Москвы поднялось на уровень выше. В городе развилась механизированная уборка и необходимая для нее машинная спецтехника: самосвалы, первые грейдеры и роторы.

По данным журнала "Огонек", в 1954 году на советских дорогах с утра до вечера работало около 400 самосвалов. В дни обильных осадков количество специализированных машин возрастало до тысячи.

© РИА Новости / Дмитрий Козлов
Перейти в медиабанк
5 из 10

Вплоть до конца ХХ века собранный в городе снег продолжали выбрасывать в Яузу и Москву-реку на участках, где поверхность воды не замерзала из-за подведенных канализационных труб. При этом основную часть снежных масс вывозили за город, бульдозеры распределяли сугробы по полям. Предполагалось, что весной растаявшая вода напитает землю влагой и поспособствует хорошему урожаю.

© РИА Новости / А. Агапов
Перейти в медиабанк
6 из 10

Парк коммунальной спецтехники современной столицы не в пример разнообразнее и технологичнее, чем в исторической Москве. В зимний сезон в городе используют самые современные модели уборочных машин: лаповые снегопогрузчики, комбинированные машины, грузовики, самосвалы, плужно-щеточные автомобили, тракторы, мини-погрузчики, распределители противогололедных материалов (ПГМ).

Значительно выросло и количество снегоуборочных автомобилей. В частности, отмечают в Комплексе городского хозяйства Москвы (КГХ), в устранении последствий аномального снегопада в ночь с 13 на 14 декабря этого года в уборке города задействовали свыше 10 тысяч единиц спецтехники, а в целом на улицах столицы работали около 80 тысяч рабочих.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
7 из 10

С 2015 года в Москве работает специальная метеослужба, которая в режиме реального времени ежедневно мониторит погоду и условия на дорогах и предоставляет несколько десятков кратко- и долгосрочных прогнозов для нужд КГХ. Получая данные о приближающемся снегопаде, метеорологи передают их коммунальным службам, а те приступают к необходимым операциям согласно рекомендациям. Применение ПГМ необходимо, чтобы предотвратить налипание снега на проезжую и пешеходную части и, таким образом, обезопасить передвижение горожан по городу. Благодаря ПГМ, снег остается рыхлым и мягким, в таком состоянии его легче и быстрее убирают и машины (на трассах, магистралях и проспектах), и бригады ручного труда (в пешеходных зонах, общественных пространствах, на труднодоступных для крупногабаритной техники участках).

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
8 из 10

Особое внимание при очистке города от снега коммунальные и дорожные службы Москвы уделяют подходам к остановкам общественного транспорта, вестибюлям станций Московского метрополитена, входным группам на станциях МЦД и МЦК, а также маршрутам, ведущим к социально значимым объектам (школы, больницы, поликлиники, многофункциональные центры госуслуг). Для обеспечения крепкого сцепления с дорожным покрытием тротуары посыпают ПГМ с содержанием щебня фракции 2-5 миллиметров, он безвреден для окружающей среды, людей и животных, подчеркивают в КГХ.

Временные рамки зимней уборки строго регламентированы. Установленное время на формирование валов снега составляет 16 часов после окончания очередного снегопада. Первоочередной выборочный вывоз снега (от остановок городского общественного транспорта, пешеходных переходов и т.д.) осуществляется в течение 12 часов после окончания снегопада. Для каждой категории улиц время полного (сплошного) вывоза снежных валов определено в зависимости от высоты снежного покрова после снегопада. Для большей эффективности в Москве последние пару лет применяют технологию роторной переброски снега.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
9 из 10

Коммунальщики также приводят в порядок скатные кровли жилых домов, выступающие элементы на фасадах зданий, очищают водосборные желоба и воронки водостоков. В работах задействуют автоподъемники и кровельщиков со специальными допусками к верховым работам. Чтобы обезопасить пешеходов, участки уборки огораживают лентами и специальными заграждениями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 10

В КГХ напоминают, что в городе действуют каналы связи, по которым москвичи могут задавать вопросы о качестве, сроках и особенностях проведения зимней уборки и получать соответствующие разъяснения. Для оперативного информирования следует обращаться в свою управляющую компанию или пользоваться следующими возможностями:

- порталом "Наш город";

- телефоном Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ): +7 (499) 264-96-81;

- телефоном единой справочной службы правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
"Шестого - десятого января на большей части территории Центрального федерального округа ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 9-17 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до минус 21-26 градусов, на севере округа - до минус 29-34. Днем преобладающая температура минус 17-22, на севере округа - минус 23-28 градусов", - сказал РИА Новости Вильфанд.
Он пояснил, что зимой погода считается аномальной в том случае, если температура ниже нормы на 7 и более градусов в течение пяти и более дней.
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