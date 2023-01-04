https://ria.ru/20230104/moldaviya-1843002238.html

В Молдавии заявили о новой угрозе фермерских протестов

В Молдавии заявили о новой угрозе фермерских протестов - РИА Новости, 04.01.2023

В Молдавии заявили о новой угрозе фермерских протестов

Молдавские фермеры в этом году могут снова выйти на протесты, поскольку многие из них не смогут даже начать весенний сельскохозяйственный сезон, заявил во... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T05:25

2023-01-04T05:25

2023-01-04T05:25

молдавия

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КИШИНЕВ, 4 янв - РИА Новости. Молдавские фермеры в этом году могут снова выйти на протесты, поскольку многие из них не смогут даже начать весенний сельскохозяйственный сезон, заявил во вторник глава ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь. Молдавские фермеры в 2022 году проводили акции протеста в разных районах страны, выводили тракторы на трассы, чтобы привлечь внимание к своим проблемам: засухе, росту цен на топливо, подорожание удобрений и пестицидов, проблемы с путями экспорта урожая. Власти страны обещали помочь, министр сельского хозяйства Владимир Боля даже говорил о возможном введении режима ЧП из-за проблем в подведомственной ему области, но официально этот вопрос так и не обсуждался. "Если власти не услышат наши претензии и не примут меры, не обязательно требующие выделения денег из бюджета, нам придется требовать и давить на власть. Мы не рады выходить на протесты, но контекст, в котором оказался аграрный сектор, заставляет нас действовать", - заявил Слусарь в эфире радио Vocea Basarabiei. По его словам, в прошлом году власти не особо оказали помощь, поэтому "у многих аграриев нет ресурсов, чтобы начать весенний сельскохозяйственный сезон". Он заявил, что аграрии просят власти Молдавии обратиться за помощью к европейским партнерам, чтобы уже в феврале-марте фермеры смогли получить субсидии.

https://radiosputnik.ria.ru/20221204/moldaviya-1836227492.html

https://ria.ru/20221023/protestuyuschie-1826112748.html

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