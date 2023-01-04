10:14 04.01.2023 (обновлено: 10:15 04.01.2023)
Силуанов исполнил мечту мальчика из Орловской области
Глава Минфина Силуанов исполнил мечту мальчика из-под Орлова об экскурсии на мультстудию
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов исполнил новогоднюю мечту 10-летнего Игоря из Орловской области - мальчик посетил студию создания мультфильмов и вдобавок познакомился с ожившими героями известных мультиков.
Глава Минфина ранее в ходе ставшей традицией всероссийской акции "Елка желаний" выбрал шар с мечтой Игоря Каштанова, который хотел побывать на экскурсии на студии создания мультфильмов.
Игорь не только посетил студию "Союзмультфильм", которая знакома многим по своим творениям, таким как "Ежик в тумане", "Ну, погоди!", но и познакомился с ожившими героями мультфильмов, а также поучаствовал с ними в представлении.
"У тех, кто участвует в "Ёлке желаний", у них достаточно возможностей исполнить за Деда Мороза желания маленьких ребят. И когда я узнал, что у Игоря желание попасть в "Союзмультфильм", посмотреть, как делается мультфильмы, посмотреть и вообще поучаствовать в этой атмосфере, мне самому захотелось в это во все окунуться и вместе почувствовать себя частью мультика. Это же здорово, правильно, мы все хоть и взрослые, но все равно такие же дети, как и много-много лет назад", - сказал Силуанов после посещения студии.
"Ёлка желаний", Новый год - это всегда праздники, это всегда подарки. Ребята, когда пишут Деду Морозу свои пожелания, ждут, естественно, исполнения этих желаний - это очень здорово", - также сказал он.
Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено 7950 желаний.