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Трамп призвал "сражаться" с лидером республиканцев в сенате Макконнеллом
Трамп призвал "сражаться" с лидером республиканцев в сенате Макконнеллом - РИА Новости, 04.01.2023
Трамп призвал "сражаться" с лидером республиканцев в сенате Макконнеллом
Бывший президент США, республиканец Дональд Трамп в среду призвал своих однопартийцев в конгрессе противодействовать лидеру республиканского меньшинства в... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T17:20
2023-01-04T17:20
2023-01-04T17:55
в мире
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дональд трамп
митч макконнелл
камала харрис
сенат сша
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ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Бывший президент США, республиканец Дональд Трамп в среду призвал своих однопартийцев в конгрессе противодействовать лидеру республиканского меньшинства в сенате Митчу Макконнеллу. Экс-президент США добавил, что вред, который Макконнелл наносит Республиканской партии, "невозможно оценить", а сам лидер меньшинства в сенате якобы является поклонником Китая.Во вторник Митч Макконнелл приступил к работе в 118-м составе американского конгресса, став рекордсменом по продолжительности нахождения в должности лидера партии в сенате. По данным CNN, он побил предыдущий рекорд, установленный сенатором от Монтаны, демократом Майком Менсфилдом. По итогам прошедших в ноябре промежуточных выборов Демократическая партия сохранила контроль над сенатом. Спикером осталась вице-президент США Камала Харрис, а сенатор Чак Шумер — лидером демократического большинства.
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в мире, сша, дональд трамп, митч макконнелл, камала харрис, сенат сша
В мире, США, Дональд Трамп, Митч Макконнелл, Камала Харрис, Сенат США
17:20 04.01.2023 (обновлено: 17:55 04.01.2023)
Трамп призвал "сражаться" с лидером республиканцев в сенате Макконнеллом
Трамп призвал однопартийцев "сражаться" с лидером республиканцев в сенате США Макконнеллом