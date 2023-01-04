https://ria.ru/20230104/makkonnell-1843067535.html

Трамп призвал "сражаться" с лидером республиканцев в сенате Макконнеллом

Трамп призвал "сражаться" с лидером республиканцев в сенате Макконнеллом - РИА Новости, 04.01.2023

Трамп призвал "сражаться" с лидером республиканцев в сенате Макконнеллом

Бывший президент США, республиканец Дональд Трамп в среду призвал своих однопартийцев в конгрессе противодействовать лидеру республиканского меньшинства в... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T17:20

2023-01-04T17:20

2023-01-04T17:55

в мире

сша

дональд трамп

митч макконнелл

камала харрис

сенат сша

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ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Бывший президент США, республиканец Дональд Трамп в среду призвал своих однопартийцев в конгрессе противодействовать лидеру республиканского меньшинства в сенате Митчу Макконнеллу. Экс-президент США добавил, что вред, который Макконнелл наносит Республиканской партии, "невозможно оценить", а сам лидер меньшинства в сенате якобы является поклонником Китая.Во вторник Митч Макконнелл приступил к работе в 118-м составе американского конгресса, став рекордсменом по продолжительности нахождения в должности лидера партии в сенате. По данным CNN, он побил предыдущий рекорд, установленный сенатором от Монтаны, демократом Майком Менсфилдом. По итогам прошедших в ноябре промежуточных выборов Демократическая партия сохранила контроль над сенатом. Спикером осталась вице-президент США Камала Харрис, а сенатор Чак Шумер — лидером демократического большинства.

https://ria.ru/20221229/bayden-1842353350.html

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в мире, сша, дональд трамп, митч макконнелл, камала харрис, сенат сша