https://ria.ru/20230104/makkarti-1843064218.html

Трамп призвал поддержать Маккарти на выборах спикера палаты представителей

Трамп призвал поддержать Маккарти на выборах спикера палаты представителей - РИА Новости, 04.01.2023

Трамп призвал поддержать Маккарти на выборах спикера палаты представителей

Бывший президент США Дональд Трамп призвал своих однопартийцев по Республиканской партии поддержать кандидатуру Кевина Маккарти на пост спикера палаты... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T16:47

2023-01-04T16:47

2023-01-04T16:47

в мире

кевин маккарти

сша

дональд трамп

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп призвал своих однопартийцев по Республиканской партии поддержать кандидатуру Кевина Маккарти на пост спикера палаты представителей американского конгресса США, о чем он заявил в опубликованном заявлении в социальной сети Truth Social. Он добавил, что Маккарти будет "хорошо работать, а может быть, и прекрасно". Во вторник Маккарти по итогам трех голосований подряд так и не удалось избраться на пост спикера палаты представителей. Маккарти не смог получить необходимые 218 голосов в свою поддержку, несмотря на то, что у его Республиканской партии в палате большинство - 222 человека. Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера с одного раунда и такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемого количества голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов. До избрания спикера новый состав палаты представителей не может принять присягу и приступить к законотворческой деятельности.

https://ria.ru/20230103/kongress-1842982682.html

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в мире, кевин маккарти, сша, дональд трамп, конгресс сша