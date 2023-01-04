14:54 04.01.2023 (обновлено: 15:15 04.01.2023)
В Германии потребовали уволить министра обороны после скандального видео
Немецкая оппозиция потребовала уволить министра обороны Ламбрехт
© AP Photo / Michael SohnКристина Ламбрехт
© AP Photo / Michael Sohn
Кристина Ламбрехт. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Лидеры немецкой оппозиции, влиятельных партий ХДС и ХСС, Фридрих Мерц и Маркус Зедер обратились с требованием снять Кристину Ламбрехт с должности министра обороны Германии, сообщает газета Münchner Merkur.
Как заявили изданию политики, после череды скандалов, связанных с Ламбрехт, бундесвер заслуживает более компетентного руководителя.
"Вся Германия просто качает головой, не только наши солдаты, эксперты по обороне во всем мире теряют дар речи от того, насколько неловким и некомпетентным может казаться на публике министр в нашей стране", — оценил ситуацию Фридрих Мерц.
Зедер же сравнил нынешнего министра обороны, закрепившегося в бундесвере, с экологическими активистами, которые приклеивают себя к стенам.
"Министр должна наконец уйти в отставку — или быть уволенной. Федеральный канцлер назначил госпожу Ламбрехт, теперь он должен решить и эту кадровую проблему. Наши солдаты не заслужили этого министра", — заявил он.
Журналисты газеты заметили, что в Берлине считают вероятным, что Ламбрехт не продержится даже ближайшие несколько недель на своем посту. Внутри кабинета, по-видимому, рассматриваются и более крупные замены, если с должности уйдет министр внутренних дел Нэнси Файзер.
Кристина Ламбрехт попала в скандал после новогоднего видеообращения. В своей речи, сопровождаемой шумом уличных петард, говоря о конфликте на Украине, она решила рассказать о своих впечатлениях от кризисной ситуации. По ее словам, военные действия позволили ей встретиться "с интересными, замечательными людьми". После этого немецкие политики назвали выступление Ламбрехт "невыносимым".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.