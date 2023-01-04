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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 72 рублей
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 72 рублей - РИА Новости, 04.01.2023
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 72 рублей
Курс рубля в среду снизился и к доллару, и к юаню, и к евро: курс американской валюты поднялся до 72 рублей, китайской – до 10,27 рубля, европейской – до 76,15... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T20:03
2023-01-04T20:03
2023-01-04T20:03
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
доллар
рубль
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МОСКВА, 4 января - РИА Новости. Курс рубля в среду снизился и к доллару, и к юаню, и к евро: курс американской валюты поднялся до 72 рублей, китайской – до 10,27 рубля, европейской – до 76,15 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию торгов вырос на 86 копеек, до 72 рублей, юаня - на 16 копеек, до 10,27 рубля, евро - на 1,35 рубля, до 76,15 рубля.
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экономика, московская биржа, доллар, рубль, юань
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Доллар, Рубль, Юань
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 72 рублей
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 4 января вырос до 72 рублей, юаня — до 10,27