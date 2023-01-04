https://ria.ru/20230104/kurs-1843082791.html

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 72 рублей

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 72 рублей - РИА Новости, 04.01.2023

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 72 рублей

Курс рубля в среду снизился и к доллару, и к юаню, и к евро: курс американской валюты поднялся до 72 рублей, китайской – до 10,27 рубля, европейской – до 76,15... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T20:03

2023-01-04T20:03

2023-01-04T20:03

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

доллар

рубль

юань

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МОСКВА, 4 января - РИА Новости. Курс рубля в среду снизился и к доллару, и к юаню, и к евро: курс американской валюты поднялся до 72 рублей, китайской – до 10,27 рубля, европейской – до 76,15 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию торгов вырос на 86 копеек, до 72 рублей, юаня - на 16 копеек, до 10,27 рубля, евро - на 1,35 рубля, до 76,15 рубля.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа, доллар, рубль, юань