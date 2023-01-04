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Курс евро впервые в 2023 году поднялся до 76 рублей
Курс евро впервые в 2023 году поднялся до 76 рублей - РИА Новости, 04.01.2023
Курс евро впервые в 2023 году поднялся до 76 рублей
Рубль продолжает слабеть в среду, при этом сильнее всего теряет к евро, курс которого поднялся впервые в этом году до 76 рублей; доллар торгуется по 71,6 рубля, РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T12:10
2023-01-04T12:10
2023-01-04T12:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Рубль продолжает слабеть в среду, при этом сильнее всего теряет к евро, курс которого поднялся впервые в этом году до 76 рублей; доллар торгуется по 71,6 рубля, юань – в районе 10,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" к 11.57 мск подскакивает на 1,20 рубля, до 76 рублей, доллар дорожает на 46 копеек, до 71,60 рубля, юань - на 12 копеек, до 10,23 рубля. Курс евро так сильно прибавляет на низких оборотах: к текущему моменту объем торгов парой "евро-рубль" едва превышает 614 миллионов рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс евро впервые в 2023 году поднялся до 76 рублей
Курс евро впервые в 2023 году поднялся до 76 рублей, доллар превысил 71 рубль