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Курс евро впервые в 2023 году поднялся до 76 рублей

Курс евро впервые в 2023 году поднялся до 76 рублей - РИА Новости, 04.01.2023

Курс евро впервые в 2023 году поднялся до 76 рублей

Рубль продолжает слабеть в среду, при этом сильнее всего теряет к евро, курс которого поднялся впервые в этом году до 76 рублей; доллар торгуется по 71,6 рубля, РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T12:10

2023-01-04T12:10

2023-01-04T12:10

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Рубль продолжает слабеть в среду, при этом сильнее всего теряет к евро, курс которого поднялся впервые в этом году до 76 рублей; доллар торгуется по 71,6 рубля, юань – в районе 10,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" к 11.57 мск подскакивает на 1,20 рубля, до 76 рублей, доллар дорожает на 46 копеек, до 71,60 рубля, юань - на 12 копеек, до 10,23 рубля. Курс евро так сильно прибавляет на низких оборотах: к текущему моменту объем торгов парой "евро-рубль" едва превышает 614 миллионов рублей.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, московская биржа, россия