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Овчинский: столичный производитель красок увеличил выпуск в несколько раз - РИА Новости, 04.01.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Овчинский: столичный производитель красок увеличил выпуск в несколько раз
Овчинский: столичный производитель красок увеличил выпуск в несколько раз - РИА Новости, 04.01.2023
Овчинский: столичный производитель красок увеличил выпуск в несколько раз
Столичное предприятие "Поли-Р", выпускающее лакокрасочные материалы, в 2022 году в несколько раз увеличило производственные мощности и выпуск продукции, сообщил РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T09:18
2023-01-04T09:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
владислав овчинский
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Столичное предприятие "Поли-Р", выпускающее лакокрасочные материалы, в 2022 году в несколько раз увеличило производственные мощности и выпуск продукции, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что за 10 месяцев 2022 года столичные производители красок, лаков и других подобных материалов увеличили производство на 14,4% к аналогичному прошлогоднему уровню."Такому росту способствуют растущие потребности не только для использования в бытовых условиях, но и в промышленности. Например, столичное предприятие "Поли-Р" изначально выпускало несколько тонн лакокрасочной продукции в неделю. За год же увеличение мощностей позволило изготавливать по тонне изделий только за одну рабочую смену. В планах производителя – запуск дополнительных линий, а также расширение ассортимента", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.С конца 2021 года компания начала самостоятельно разрабатывать составы лаков, красок и других материалов. Сегодня большая часть мощностей предприятия направлена на выпуск краски на водной основе."Мы работаем в тесном контакте с нашими партнерами и конечным потребителем, что позволяет нам создавать продукты, отвечающие самым строгим нормами потребностям рынка", – пояснила генеральный директор компании "Поли-Р" Любовь Полькина.
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экономика, технологии, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Владислав Овчинский
09:18 04.01.2023
 

Овчинский: столичный производитель красок увеличил выпуск в несколько раз

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкРуководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский на национальном промышленном конгрессе "Приоритеты развития"
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский на национальном промышленном конгрессе Приоритеты развития - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский на национальном промышленном конгрессе "Приоритеты развития". Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Столичное предприятие "Поли-Р", выпускающее лакокрасочные материалы, в 2022 году в несколько раз увеличило производственные мощности и выпуск продукции, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он отметил, что за 10 месяцев 2022 года столичные производители красок, лаков и других подобных материалов увеличили производство на 14,4% к аналогичному прошлогоднему уровню.
© Фото : предоставлено пресс-службой ДИППЛакокрасочное предприятие "Поли-Р"
Лакокрасочное предприятие Поли-Р
1 из 2
Лакокрасочное предприятие "Поли-Р"
© Фото : предоставлено пресс-службой ДИПП
© Фото : предоставлено пресс-службой ДИППЛакокрасочное предприятие "Поли-Р"
Лакокрасочное предприятие Поли-Р
2 из 2
Лакокрасочное предприятие "Поли-Р"
© Фото : предоставлено пресс-службой ДИПП
1 из 2
Лакокрасочное предприятие "Поли-Р"
© Фото : предоставлено пресс-службой ДИПП
2 из 2
Лакокрасочное предприятие "Поли-Р"
© Фото : предоставлено пресс-службой ДИПП
"Такому росту способствуют растущие потребности не только для использования в бытовых условиях, но и в промышленности. Например, столичное предприятие "Поли-Р" изначально выпускало несколько тонн лакокрасочной продукции в неделю. За год же увеличение мощностей позволило изготавливать по тонне изделий только за одну рабочую смену. В планах производителя – запуск дополнительных линий, а также расширение ассортимента", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
С конца 2021 года компания начала самостоятельно разрабатывать составы лаков, красок и других материалов. Сегодня большая часть мощностей предприятия направлена на выпуск краски на водной основе.
"Мы работаем в тесном контакте с нашими партнерами и конечным потребителем, что позволяет нам создавать продукты, отвечающие самым строгим нормами потребностям рынка", – пояснила генеральный директор компании "Поли-Р" Любовь Полькина.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаТехнологииВладислав Овчинский
 
 
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