https://ria.ru/20230104/kraska-1842637474.html

Овчинский: столичный производитель красок увеличил выпуск в несколько раз

Овчинский: столичный производитель красок увеличил выпуск в несколько раз - РИА Новости, 04.01.2023

Овчинский: столичный производитель красок увеличил выпуск в несколько раз

Столичное предприятие "Поли-Р", выпускающее лакокрасочные материалы, в 2022 году в несколько раз увеличило производственные мощности и выпуск продукции, сообщил РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T09:18

2023-01-04T09:18

2023-01-04T09:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

владислав овчинский

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Столичное предприятие "Поли-Р", выпускающее лакокрасочные материалы, в 2022 году в несколько раз увеличило производственные мощности и выпуск продукции, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что за 10 месяцев 2022 года столичные производители красок, лаков и других подобных материалов увеличили производство на 14,4% к аналогичному прошлогоднему уровню."Такому росту способствуют растущие потребности не только для использования в бытовых условиях, но и в промышленности. Например, столичное предприятие "Поли-Р" изначально выпускало несколько тонн лакокрасочной продукции в неделю. За год же увеличение мощностей позволило изготавливать по тонне изделий только за одну рабочую смену. В планах производителя – запуск дополнительных линий, а также расширение ассортимента", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.С конца 2021 года компания начала самостоятельно разрабатывать составы лаков, красок и других материалов. Сегодня большая часть мощностей предприятия направлена на выпуск краски на водной основе."Мы работаем в тесном контакте с нашими партнерами и конечным потребителем, что позволяет нам создавать продукты, отвечающие самым строгим нормами потребностям рынка", – пояснила генеральный директор компании "Поли-Р" Любовь Полькина.

https://ria.ru/20221219/pribor-1839612192.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, владислав овчинский