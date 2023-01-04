https://ria.ru/20230104/kontrataka-1843037355.html
Российские военные отразили контратаку ВСУ на Дорожнянку
Российские военные отразили контратаку ВСУ на Дорожнянку - РИА Новости, 04.01.2023
Российские военные отразили контратаку ВСУ на Дорожнянку
ВС РФ на Южно-Донецком направлении отразили украинскую контратаку на Дорожнянку в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T13:05
2023-01-04T13:05
2023-01-04T13:05
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении отразили украинскую контратаку на Дорожнянку в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России. "На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Дорожнянка Донецкой народной республики. Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230104/volonter-1840769699.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Российские военные отразили контратаку ВСУ на Дорожнянку
Минобороны: российские военные отразили украинскую контратаку на Дорожнянку в ДНР