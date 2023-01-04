https://ria.ru/20230104/kontrataka-1843037355.html

Российские военные отразили контратаку ВСУ на Дорожнянку

Российские военные отразили контратаку ВСУ на Дорожнянку - РИА Новости, 04.01.2023

Российские военные отразили контратаку ВСУ на Дорожнянку

ВС РФ на Южно-Донецком направлении отразили украинскую контратаку на Дорожнянку в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T13:05

2023-01-04T13:05

2023-01-04T13:05

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838239367_0:202:3282:2048_1920x0_80_0_0_bfe1d66622c8664f62da609d7a638eb9.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении отразили украинскую контратаку на Дорожнянку в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России. "На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Дорожнянка Донецкой народной республики. Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230104/volonter-1840769699.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика