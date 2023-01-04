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Российские военные отразили контратаку ВСУ на Дорожнянку - РИА Новости, 04.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/kontrataka-1843037355.html
Российские военные отразили контратаку ВСУ на Дорожнянку
Российские военные отразили контратаку ВСУ на Дорожнянку - РИА Новости, 04.01.2023
Российские военные отразили контратаку ВСУ на Дорожнянку
ВС РФ на Южно-Донецком направлении отразили украинскую контратаку на Дорожнянку в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T13:05
2023-01-04T13:05
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении отразили украинскую контратаку на Дорожнянку в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России. "На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Дорожнянка Донецкой народной республики. Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230104/volonter-1840769699.html
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
13:05 04.01.2023
 
Российские военные отразили контратаку ВСУ на Дорожнянку

Минобороны: российские военные отразили украинскую контратаку на Дорожнянку в ДНР

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в ДНР
Военнослужащие ВС РФ в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Военнослужащие ВС РФ в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении отразили украинскую контратаку на Дорожнянку в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России.
"На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Дорожнянка Донецкой народной республики. Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции", - сообщили в Минобороны.
Валерия Петрусевич - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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