https://ria.ru/20230104/konflikt-1843020535.html

Эксперт объяснил, почему Вашингтон спровоцировал конфликт на Украине

Эксперт объяснил, почему Вашингтон спровоцировал конфликт на Украине - РИА Новости, 04.01.2023

Эксперт объяснил, почему Вашингтон спровоцировал конфликт на Украине

Одной из причин конфликта на Украине были опасения Вашингтона из-за сближения России и Германии, от которого роль обеих стран значительно бы возросла, заявил... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T10:43

2023-01-04T10:43

2023-01-04T10:43

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Одной из причин конфликта на Украине были опасения Вашингтона из-за сближения России и Германии, от которого роль обеих стран значительно бы возросла, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин. "Как математик, я далек от теорий заговоров, но есть точка зрения, согласно которой одной из многих причин конфликта на Украине были опасения Вашингтона насчет сближения России и Германии, от которого роль обеих стран значительно бы возросла", - сказал он. Германия, по этой теории, заметил эксперт, "усилилась бы за счет наших дешевых энергоресурсов, а Россия – за счет передовых немецких технологий". "В этом экономическом союзе Белый дом увидел серьезную угрозу своим интересам как в Европе, так и во всем мире", - заключил Бахтизин.

https://ria.ru/20230104/volonter-1840769699.html

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, россия, сша, политика