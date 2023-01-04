https://ria.ru/20230104/konflikt-1843020535.html
Эксперт объяснил, почему Вашингтон спровоцировал конфликт на Украине
Эксперт объяснил, почему Вашингтон спровоцировал конфликт на Украине - РИА Новости, 04.01.2023
Эксперт объяснил, почему Вашингтон спровоцировал конфликт на Украине
Одной из причин конфликта на Украине были опасения Вашингтона из-за сближения России и Германии, от которого роль обеих стран значительно бы возросла, заявил... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T10:43
2023-01-04T10:43
2023-01-04T10:43
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Одной из причин конфликта на Украине были опасения Вашингтона из-за сближения России и Германии, от которого роль обеих стран значительно бы возросла, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин. "Как математик, я далек от теорий заговоров, но есть точка зрения, согласно которой одной из многих причин конфликта на Украине были опасения Вашингтона насчет сближения России и Германии, от которого роль обеих стран значительно бы возросла", - сказал он. Германия, по этой теории, заметил эксперт, "усилилась бы за счет наших дешевых энергоресурсов, а Россия – за счет передовых немецких технологий". "В этом экономическом союзе Белый дом увидел серьезную угрозу своим интересам как в Европе, так и во всем мире", - заключил Бахтизин.
https://ria.ru/20230104/volonter-1840769699.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, сша, политика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Политика
Эксперт объяснил, почему Вашингтон спровоцировал конфликт на Украине
Эксперт Бахтизин: конфликт на Украине вызвала боязнь США сближения России и Германии
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Одной из причин конфликта на Украине были опасения Вашингтона из-за сближения России и Германии, от которого роль обеих стран значительно бы возросла, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин.
"Как математик, я далек от теорий заговоров, но есть точка зрения, согласно которой одной из многих причин конфликта на Украине были опасения Вашингтона насчет сближения России и Германии, от которого роль обеих стран значительно бы возросла", - сказал он.
Германия, по этой теории, заметил эксперт, "усилилась бы за счет наших дешевых энергоресурсов, а Россия – за счет передовых немецких технологий".
"В этом экономическом союзе Белый дом увидел серьезную угрозу своим интересам как в Европе
, так и во всем мире", - заключил Бахтизин.