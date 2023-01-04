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Японские СМИ заявили о возможной казни бывшего главы МИД КНДР - РИА Новости, 04.01.2023
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Японские СМИ заявили о возможной казни бывшего главы МИД КНДР
Японские СМИ заявили о возможной казни бывшего главы МИД КНДР - РИА Новости, 04.01.2023
Японские СМИ заявили о возможной казни бывшего главы МИД КНДР
Бывший министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо и еще несколько других чиновников северокорейского МИД были, предположительно, казнены в прошлом году, пишет... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T06:01
2023-01-04T06:38
в мире
тхэ ён хо
южная корея
великобритания
сша
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ТОКИО, 4 янв - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо и еще несколько других чиновников северокорейского МИД были, предположительно, казнены в прошлом году, пишет японская газета "Иомиури" со ссылкой на информированные источники. По данным собеседников издания, казни якобы имели место "в период с лета по осень". Причина применения высшей меры наказания к дипломатам пока не ясна, однако источники газеты уточнили, что несколько из представителей северокорейского МИД работали в посольстве Северной Кореи в Великобритании. Не исключается, что причинами могли быть проблемы, связанные с посольством, однако детали не уточняются. В 2016 году заместитель посла КНДР в Великобритании Тхэ Ён Хо сумел вместе с семьей перебраться в Южную Корею, где получил убежище. Северокорейские власти со своей стороны обвинили беглого дипломата в финансовых хищениях, совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и шпионаже в пользу Южной Кореи. История тогда получила широкую огласку в мире. Японское издание не исключает, что недавние казни могли быть направлены на оказание давление на северокорейских дипломатов, дабы предотвратить попытки подобного бегства. В свою очередь, в источник в министерстве объединения Южной Кореи сообщил южнокорейскому агентству Рёнхап, что в ведомстве осведомлены о новостном сообщении японской газеты и проверяют соответствующую информацию. "Хотя то, что с апреля 2020 года в северокорейских СМИ не упоминался Ли Ён Хо, это правда, был ли он казнен, не подтверждено", - приводит агентство слова собеседника. Ли Ён Хо, который был известен как специалист по взаимодействию с США, был сменен на посту главы МИД КНДР в январе 2020 года. Новым главой ведомства был назначен бывший военный председатель комитета по мирному объединению родины Ри Сон Гвон.
https://ria.ru/20221228/kndr-1841796199.html
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в мире, тхэ ён хо, южная корея, великобритания, сша
В мире, Тхэ Ён Хо, Южная Корея, Великобритания, США
06:01 04.01.2023 (обновлено: 06:38 04.01.2023)
 
Японские СМИ заявили о возможной казни бывшего главы МИД КНДР

Иомиури: экс-глава МИД КНДР и ряд других дипломатов могли быть казнены в прошлом году

© РИА Новости / Мария Фролова / Перейти в медиабанкЦентральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Мария Фролова
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Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР. Архивное фото
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ТОКИО, 4 янв - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо и еще несколько других чиновников северокорейского МИД были, предположительно, казнены в прошлом году, пишет японская газета "Иомиури" со ссылкой на информированные источники.
По данным собеседников издания, казни якобы имели место "в период с лета по осень". Причина применения высшей меры наказания к дипломатам пока не ясна, однако источники газеты уточнили, что несколько из представителей северокорейского МИД работали в посольстве Северной Кореи в Великобритании. Не исключается, что причинами могли быть проблемы, связанные с посольством, однако детали не уточняются.
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В 2016 году заместитель посла КНДР в Великобритании Тхэ Ён Хо сумел вместе с семьей перебраться в Южную Корею, где получил убежище. Северокорейские власти со своей стороны обвинили беглого дипломата в финансовых хищениях, совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и шпионаже в пользу Южной Кореи. История тогда получила широкую огласку в мире.
Японское издание не исключает, что недавние казни могли быть направлены на оказание давление на северокорейских дипломатов, дабы предотвратить попытки подобного бегства.
В свою очередь, в источник в министерстве объединения Южной Кореи сообщил южнокорейскому агентству Рёнхап, что в ведомстве осведомлены о новостном сообщении японской газеты и проверяют соответствующую информацию.
"Хотя то, что с апреля 2020 года в северокорейских СМИ не упоминался Ли Ён Хо, это правда, был ли он казнен, не подтверждено", - приводит агентство слова собеседника.
Ли Ён Хо, который был известен как специалист по взаимодействию с США, был сменен на посту главы МИД КНДР в январе 2020 года. Новым главой ведомства был назначен бывший военный председатель комитета по мирному объединению родины Ри Сон Гвон.
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