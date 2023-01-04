https://ria.ru/20230104/kherson-1843031205.html
В Херсонской области нашли вещи немецких оккупантов времен ВОВ
В Херсонской области нашли вещи немецких оккупантов времен ВОВ - РИА Новости, 04.01.2023
В Херсонской области нашли вещи немецких оккупантов времен ВОВ
Росгвардейцы нашли вещи и документы немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны в доме сотрудника Службы безопасности Украины в Херсонской области,... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T12:19
2023-01-04T12:19
2023-01-04T12:19
специальная военная операция на украине
херсонская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
служба безопасности украины
украина
общество
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Росгвардейцы нашли вещи и документы немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны в доме сотрудника Службы безопасности Украины в Херсонской области, сообщили в пресс-службе ведомства. "Военнослужащие Росгвардии обнаружили в доме, оставленном сотрудником СБУ, интересные находки", - рассказали в Росгвардии. По данным ведомства, хозяин дома хранил "пропуск велосипедиста, выданный местному жителю оккупантами в 1942 году и заверенный печатью Третьего рейха". Росгвардейцы обнаружили также немецкие каски, элементы военной формы с фашистской символикой, рассказали в Росгвардии. По информации Росгвардии, находки передали в Центральный музей ведомства, его фонды постоянно пополняют новыми экспонатами, найденными во время специальной военной операции.
https://ria.ru/20221209/geroi-1837447273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Херсонской области нашли вещи немецких оккупантов времен ВОВ
Росгвардейцы нашли в Херсонской области вещи немецких оккупантов времен ВОВ