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В Херсонской области нашли вещи немецких оккупантов времен ВОВ - РИА Новости, 04.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/kherson-1843031205.html
В Херсонской области нашли вещи немецких оккупантов времен ВОВ
В Херсонской области нашли вещи немецких оккупантов времен ВОВ - РИА Новости, 04.01.2023
В Херсонской области нашли вещи немецких оккупантов времен ВОВ
Росгвардейцы нашли вещи и документы немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны в доме сотрудника Службы безопасности Украины в Херсонской области,... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T12:19
2023-01-04T12:19
специальная военная операция на украине
херсонская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
служба безопасности украины
украина
общество
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Росгвардейцы нашли вещи и документы немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны в доме сотрудника Службы безопасности Украины в Херсонской области, сообщили в пресс-службе ведомства. "Военнослужащие Росгвардии обнаружили в доме, оставленном сотрудником СБУ, интересные находки", - рассказали в Росгвардии. По данным ведомства, хозяин дома хранил "пропуск велосипедиста, выданный местному жителю оккупантами в 1942 году и заверенный печатью Третьего рейха". Росгвардейцы обнаружили также немецкие каски, элементы военной формы с фашистской символикой, рассказали в Росгвардии. По информации Росгвардии, находки передали в Центральный музей ведомства, его фонды постоянно пополняют новыми экспонатами, найденными во время специальной военной операции.
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херсонская область
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херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба безопасности украины, украина, общество
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Служба безопасности Украины, Украина, Общество
12:19 04.01.2023
 
В Херсонской области нашли вещи немецких оккупантов времен ВОВ

Росгвардейцы нашли в Херсонской области вещи немецких оккупантов времен ВОВ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Автомобиль Росгвардии . Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Росгвардейцы нашли вещи и документы немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны в доме сотрудника Службы безопасности Украины в Херсонской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Военнослужащие Росгвардии обнаружили в доме, оставленном сотрудником СБУ, интересные находки", - рассказали в Росгвардии.
По данным ведомства, хозяин дома хранил "пропуск велосипедиста, выданный местному жителю оккупантами в 1942 году и заверенный печатью Третьего рейха". Росгвардейцы обнаружили также немецкие каски, элементы военной формы с фашистской символикой, рассказали в Росгвардии.
По информации Росгвардии, находки передали в Центральный музей ведомства, его фонды постоянно пополняют новыми экспонатами, найденными во время специальной военной операции.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Служба безопасности УкраиныУкраинаОбщество
 
 
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