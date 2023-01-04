https://ria.ru/20230104/kherson-1843031205.html

В Херсонской области нашли вещи немецких оккупантов времен ВОВ

В Херсонской области нашли вещи немецких оккупантов времен ВОВ - РИА Новости, 04.01.2023

В Херсонской области нашли вещи немецких оккупантов времен ВОВ

Росгвардейцы нашли вещи и документы немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны в доме сотрудника Службы безопасности Украины в Херсонской области,... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T12:19

2023-01-04T12:19

2023-01-04T12:19

специальная военная операция на украине

херсонская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

служба безопасности украины

украина

общество

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Росгвардейцы нашли вещи и документы немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны в доме сотрудника Службы безопасности Украины в Херсонской области, сообщили в пресс-службе ведомства. "Военнослужащие Росгвардии обнаружили в доме, оставленном сотрудником СБУ, интересные находки", - рассказали в Росгвардии. По данным ведомства, хозяин дома хранил "пропуск велосипедиста, выданный местному жителю оккупантами в 1942 году и заверенный печатью Третьего рейха". Росгвардейцы обнаружили также немецкие каски, элементы военной формы с фашистской символикой, рассказали в Росгвардии. По информации Росгвардии, находки передали в Центральный музей ведомства, его фонды постоянно пополняют новыми экспонатами, найденными во время специальной военной операции.

https://ria.ru/20221209/geroi-1837447273.html

херсонская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба безопасности украины, украина, общество