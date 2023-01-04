https://ria.ru/20230104/gazprom-1843041801.html
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай - РИА Новости, 04.01.2023
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай
"Газпром" начал год с рекордов, 1 и 3 января превысив предусмотренный контрактом уровень суточных поставок газа в Китай, сообщила компания. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T13:36
2023-01-04T13:36
2023-01-04T13:50
китай
газпром
экономика
дальний восток
монголия
сила сибири — 2
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. "Газпром" начал год с рекордов, 1 и 3 января превысив предусмотренный контрактом уровень суточных поставок газа в Китай, сообщила компания."Газпром" начал 2023 год с новых исторических рекордов суточного экспорта газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", – говорится в сообщении в телеграм-канале компании."Напомним, что с 1 января компания вышла на принципиально новый уровень суточных поставок, предусмотренный контрактом для 2023 года. Вместе с тем, уже 1 и 3 января "Газпром" превысил этот уровень (3 января – на 0,45%)", – уточняет "Газпром".Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской компанией CNPC.Первые трубопроводные поставки газа в Китай — по газопроводу "Сила Сибири" — начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в два с половиной раза — до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.Развитие "китайского вектора" связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. В отношении первого подписан контракт на поставки 10 миллиардов кубометров в год, второй маршрут — на 50 миллиардов кубометров в год — прорабатывается.
https://ria.ru/20221228/gazprom-1841986858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, газпром, экономика, дальний восток, монголия, сила сибири — 2
Китай, Газпром, Экономика, Дальний Восток, Монголия, Сила Сибири — 2
13:36 04.01.2023 (обновлено: 13:50 04.01.2023)
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай
"Газпром" превысил предусмотренный контрактом уровень суточных поставок газа в Китай
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. "Газпром" начал год с рекордов, 1 и 3 января превысив предусмотренный контрактом уровень суточных поставок газа в Китай, сообщила компания.
"Газпром" начал 2023 год с новых исторических рекордов суточного экспорта газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири
", – говорится в сообщении в телеграм-канале компании.
"Напомним, что с 1 января компания вышла на принципиально новый уровень суточных поставок, предусмотренный контрактом для 2023 года. Вместе с тем, уже 1 и 3 января "Газпром" превысил этот уровень (3 января – на 0,45%)", – уточняет "Газпром".
Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской компанией CNPC.
Первые трубопроводные поставки газа в Китай — по газопроводу "Сила Сибири" — начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в два с половиной раза — до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.
Развитие "китайского вектора" связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока
и через Монголию
. В отношении первого подписан контракт на поставки 10 миллиардов кубометров в год, второй маршрут — на 50 миллиардов кубометров в год — прорабатывается.