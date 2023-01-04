https://ria.ru/20230104/gazprom-1843041801.html

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай - РИА Новости, 04.01.2023

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай

"Газпром" начал год с рекордов, 1 и 3 января превысив предусмотренный контрактом уровень суточных поставок газа в Китай, сообщила компания. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T13:36

2023-01-04T13:36

2023-01-04T13:50

китай

газпром

экономика

дальний восток

монголия

сила сибири — 2

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. "Газпром" начал год с рекордов, 1 и 3 января превысив предусмотренный контрактом уровень суточных поставок газа в Китай, сообщила компания."Газпром" начал 2023 год с новых исторических рекордов суточного экспорта газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", – говорится в сообщении в телеграм-канале компании."Напомним, что с 1 января компания вышла на принципиально новый уровень суточных поставок, предусмотренный контрактом для 2023 года. Вместе с тем, уже 1 и 3 января "Газпром" превысил этот уровень (3 января – на 0,45%)", – уточняет "Газпром".Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской компанией CNPC.Первые трубопроводные поставки газа в Китай — по газопроводу "Сила Сибири" — начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в два с половиной раза — до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.Развитие "китайского вектора" связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. В отношении первого подписан контракт на поставки 10 миллиардов кубометров в год, второй маршрут — на 50 миллиардов кубометров в год — прорабатывается.

https://ria.ru/20221228/gazprom-1841986858.html

https://ria.ru/20221228/gazprom-1841956745.html

китай

дальний восток

монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, газпром, экономика, дальний восток, монголия, сила сибири — 2