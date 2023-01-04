https://ria.ru/20230104/gazprom-1843004706.html

Аналитик спрогнозировал минимальный с 1980-х годов экспорт "Газпрома"

Аналитик спрогнозировал минимальный с 1980-х годов экспорт "Газпрома" - РИА Новости, 04.01.2023

Аналитик спрогнозировал минимальный с 1980-х годов экспорт "Газпрома"

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья в наступившем году может достичь минимального с 1980-х годов уровня, сказал в комментарии РИА Новости консультант РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T06:53

2023-01-04T06:53

2023-01-04T07:44

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gasum

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья в наступившем году может достичь минимального с 1980-х годов уровня, сказал в комментарии РИА Новости консультант компании "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин. Тимонин уточнил, что в 2000 году объём этого экспорта газа из РФ в страны дальнего зарубежья составлял 130 миллиардов кубометров и с тех пор, несмотря на просадки в отдельные годы, на протяжении практически 20 лет наблюдалась тенденция роста. Максимальная отметка была достигнута в 2018 году, когда объём этих поставок в европейские страны дальнего зарубежья превысил 200 миллиардов кубометров. Но многие страны Европы в прошедшем году лишились — частично или полностью — крупнейшего поставщика газа в лице "Газпрома". Весной он сократил или полностью прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, Gas Terra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента РФ об оплате в рублях или на другие технические причины. Затем, в начале лета, заметно снизились поставки по основному маршруту — "Северному потоку", так как немецкая Siemens из-за санкций Канады не могла вернуть в Россию после ремонта необходимый агрегат. Полноценная работа газопроводов из-за сложностей с техническим обслуживанием оказалась невозможной, и к осени поставки по маршруту прекратились. Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал – Европа" после контрсанкций России против оператора польского участка также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась, так как Украина прекратила приём части транзита. В итоге сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку".

https://ria.ru/20221228/gazprom-1841973597.html

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экономика, россия, европа, украина, gasum, pgnig, газпром, северный поток, турецкий поток, голубой поток