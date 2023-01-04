https://ria.ru/20230104/gaz-1843024551.html

Цены на газ в Европе на открытии торгов потеряли семь процентов

Цены на газ в Европе на открытии торгов потеряли семь процентов - РИА Новости, 04.01.2023

Цены на газ в Европе на открытии торгов потеряли семь процентов

Стоимость газа в Европе на открытии торговых площадок в среду уменьшилась на семь процентов, опустившись до уровня в 730-735 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T11:23

2023-01-04T11:23

2023-01-04T14:45

экономика

европа

нидерланды

евросоюз

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Стоимость газа в Европе на открытии торговых площадок в среду уменьшилась на семь процентов, опустившись до уровня в 730-735 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у показателя в 765,3 доллара за тысячу кубометров. А их стоимость по состоянию на 10:08 мск составила 732,7 доллара. Изменения параметра приводятся от расчетной цены предшествующего торгового дня — 788,9 доллара за тысячу кубометров.Государства — члены ЕС 19 декабря согласовали предельное биржевое значение цены на газ, которое составит 180 евро за МВт·ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по текущему курсу). Ограничение начнет действовать с 15 февраля. Подразумевается, что инициатива позволит оградить европейские домохозяйства и предприятия от перепадов цен на топливо.Несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

https://ria.ru/20221230/neft-1842382860.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, европа, нидерланды, евросоюз