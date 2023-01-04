11:23 04.01.2023 (обновлено: 14:45 04.01.2023)
Цены на газ в Европе на открытии торгов потеряли семь процентов
Цены на газ в Европе опустились ниже 750 долларов за тысячу кубометров
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Стоимость газа в Европе на открытии торговых площадок в среду уменьшилась на семь процентов, опустившись до уровня в 730-735 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у показателя в 765,3 доллара за тысячу кубометров. А их стоимость по состоянию на 10:08 мск составила 732,7 доллара. Изменения параметра приводятся от расчетной цены предшествующего торгового дня — 788,9 доллара за тысячу кубометров.
Государства — члены ЕС 19 декабря согласовали предельное биржевое значение цены на газ, которое составит 180 евро за МВт·ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по текущему курсу). Ограничение начнет действовать с 15 февраля. Подразумевается, что инициатива позволит оградить европейские домохозяйства и предприятия от перепадов цен на топливо.
Несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
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