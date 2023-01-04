https://ria.ru/20230104/fregat-1843042778.html

Путин приказал отправить на боевую службу фрегат "Адмирал Горшков"

Путин приказал отправить на боевую службу фрегат "Адмирал Горшков" - РИА Новости, 04.01.2023

Путин приказал отправить на боевую службу фрегат "Адмирал Горшков"

Президент РФ Владимир Путин отдал приказ отправить на боевую службу фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный ракетными системами морского базирования "Циркон". РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T13:43

2023-01-04T13:43

2023-01-04T15:23

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отдал приказ отправить на боевую службу фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный ракетными системами морского базирования "Циркон"."Очень рад! Поздравляю вас! Это большая совместная работа, которая завершилась хорошим ожидаемым нами результатом. Приступить к выполнению задач! Семь футов под килем!" - сказал Путин, обращаясь к участникам церемонии.Путин еще 21 декабря 2022 года сообщил, что фрегат "Адмирал Горшков" с новейшими ракетными системами морского базирования "Циркон" выйдет на боевую службу в начале января. Он заявил тогда, что планируется и дальше оснащать стратегические силы новейшими видами оружия.Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми и крылатыми ракетами "Циркон", будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России, говорил президент."Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы – 1 тысячи километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.

https://ria.ru/20230104/putin-1843042364.html

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Путин отправил в плавание фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковым оружием Путин в новом году вышел на связь с министром обороны Шойгу. Обменялись поздравлениями и отправили в плавание фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковым оружием. «Семь футов под килем!». Путин дал приказ «Адмиралу Горшкову» приступить к выполнению задач. 2023-01-04T13:43 true PT3M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, владимир путин