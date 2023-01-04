https://ria.ru/20230104/film-1843092175.html
"Иван Васильевич меняет профессию" стал самым популярным фильмом 2022 года
"Иван Васильевич меняет профессию" стал самым популярным фильмом 2022 года - РИА Новости, 04.01.2023
"Иван Васильевич меняет профессию" стал самым популярным фильмом 2022 года
Фильм "Иван Васильевич меняет профессию" стал самым популярным из всех художественных фильмов, вышедших в телеэфир в 2022 году, сообщили РИА Новости в ВГТРК по... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T22:09
2023-01-04T22:09
2023-01-04T22:09
культура
елена яковлева
александр балуев
нтв (телеканал)
новости культуры
культура
вгтрк
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Фильм "Иван Васильевич меняет профессию" стал самым популярным из всех художественных фильмов, вышедших в телеэфир в 2022 году, сообщили РИА Новости в ВГТРК по данным Mediascope. Отмечается, что анализ данных проведен холдингом ВГТРК на основе данных Mediascope среди населения России старше 4-х лет. В Mediascope данные подтвердили РИА Новости. "Самым популярным из всех художественных фильмов, вышедших в телеэфир в 2022 году, стал предновогодний показ классической комедии "Иван Васильевич меняет профессию" на телеканале "Россия 1", вышедший 31.12.2022", - говорится в сообщении. Также популярными художественными фильмами в 2022 году стали: "Конек-Горбунок" на телеканале "Россия", "Любовь и голуби" на Первом канале, "Ирония судьбы, или с легким паром!" на Первом канале. "Из премьерных фильмов, впервые показанных на телеэкране в 2022 году, наиболее востребованной стала вторая часть семейной сказки "Последний богатырь. Корень зла", показанная в эфире телеканала "Россия 1" в первый день года. На втором месте - премьера экранизации сказки "Конёк-Горбунок", премьера на телеканале "Россия" - 30.12.2022. Третье место занимает остросюжетная военная драма "Топор 1944" - премьера в День Победы в эфире телеканала НТВ", - добавляется в сообщении. Также сообщается, что в силу специфики года, телесериалы прайм-тайма будней выходили на многих каналах не полный год, но наиболее популярным премьерным сериалом будней 2022 года стала криминальная драма "Невский. Охота на Архитектора" на телеканале НТВ. "На втором и третьем месте - премьерные детективы телеканала "Россия": 22 сезон "Тайн следствия" на телеканале "Россия" и новый сериал "Дама с собачкой" с дуэтом Елены Яковлевой и Александра Балуева тоже на телеканале "Россия", - поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20230104/kiselev-1843087704.html
https://ria.ru/20230104/programmy-1843088611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена яковлева, александр балуев, нтв (телеканал), новости культуры, культура, вгтрк
Культура, Елена Яковлева, Александр Балуев, НТВ (телеканал), Новости культуры, Культура, ВГТРК
"Иван Васильевич меняет профессию" стал самым популярным фильмом 2022 года
"Иван Васильевич меняет профессию" стал самым популярным художественным фильмом 2022 года
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Фильм "Иван Васильевич меняет профессию" стал самым популярным из всех художественных фильмов, вышедших в телеэфир в 2022 году, сообщили РИА Новости в ВГТРК по данным Mediascope.
Отмечается, что анализ данных проведен холдингом ВГТРК
на основе данных Mediascope среди населения России старше 4-х лет. В Mediascope данные подтвердили РИА Новости.
"Самым популярным из всех художественных фильмов, вышедших в телеэфир в 2022 году, стал предновогодний показ классической комедии "Иван Васильевич меняет профессию" на телеканале "Россия 1", вышедший 31.12.2022", - говорится в сообщении.
Также популярными художественными фильмами в 2022 году стали: "Конек-Горбунок" на телеканале "Россия", "Любовь и голуби" на Первом канале, "Ирония судьбы, или с легким паром!" на Первом канале.
"Из премьерных фильмов, впервые показанных на телеэкране в 2022 году, наиболее востребованной стала вторая часть семейной сказки "Последний богатырь. Корень зла", показанная в эфире телеканала "Россия 1" в первый день года. На втором месте - премьера экранизации сказки "Конёк-Горбунок", премьера на телеканале "Россия" - 30.12.2022. Третье место занимает остросюжетная военная драма "Топор 1944" - премьера в День Победы в эфире телеканала НТВ
", - добавляется в сообщении.
Также сообщается, что в силу специфики года, телесериалы прайм-тайма будней выходили на многих каналах не полный год, но наиболее популярным премьерным сериалом будней 2022 года стала криминальная драма "Невский. Охота на Архитектора" на телеканале НТВ.
"На втором и третьем месте - премьерные детективы телеканала "Россия": 22 сезон "Тайн следствия" на телеканале "Россия" и новый сериал "Дама с собачкой" с дуэтом Елены Яковлевой
и Александра Балуева
тоже на телеканале "Россия", - поясняется в сообщении.