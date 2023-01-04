https://ria.ru/20230104/film-1843092175.html

"Иван Васильевич меняет профессию" стал самым популярным фильмом 2022 года

"Иван Васильевич меняет профессию" стал самым популярным фильмом 2022 года - РИА Новости, 04.01.2023

"Иван Васильевич меняет профессию" стал самым популярным фильмом 2022 года

Фильм "Иван Васильевич меняет профессию" стал самым популярным из всех художественных фильмов, вышедших в телеэфир в 2022 году, сообщили РИА Новости в ВГТРК по... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T22:09

2023-01-04T22:09

2023-01-04T22:09

культура

елена яковлева

александр балуев

нтв (телеканал)

новости культуры

культура

вгтрк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820247163_0:103:1200:778_1920x0_80_0_0_e369c37caa764844a241786054eec0a6.png

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Фильм "Иван Васильевич меняет профессию" стал самым популярным из всех художественных фильмов, вышедших в телеэфир в 2022 году, сообщили РИА Новости в ВГТРК по данным Mediascope. Отмечается, что анализ данных проведен холдингом ВГТРК на основе данных Mediascope среди населения России старше 4-х лет. В Mediascope данные подтвердили РИА Новости. "Самым популярным из всех художественных фильмов, вышедших в телеэфир в 2022 году, стал предновогодний показ классической комедии "Иван Васильевич меняет профессию" на телеканале "Россия 1", вышедший 31.12.2022", - говорится в сообщении. Также популярными художественными фильмами в 2022 году стали: "Конек-Горбунок" на телеканале "Россия", "Любовь и голуби" на Первом канале, "Ирония судьбы, или с легким паром!" на Первом канале. "Из премьерных фильмов, впервые показанных на телеэкране в 2022 году, наиболее востребованной стала вторая часть семейной сказки "Последний богатырь. Корень зла", показанная в эфире телеканала "Россия 1" в первый день года. На втором месте - премьера экранизации сказки "Конёк-Горбунок", премьера на телеканале "Россия" - 30.12.2022. Третье место занимает остросюжетная военная драма "Топор 1944" - премьера в День Победы в эфире телеканала НТВ", - добавляется в сообщении. Также сообщается, что в силу специфики года, телесериалы прайм-тайма будней выходили на многих каналах не полный год, но наиболее популярным премьерным сериалом будней 2022 года стала криминальная драма "Невский. Охота на Архитектора" на телеканале НТВ. "На втором и третьем месте - премьерные детективы телеканала "Россия": 22 сезон "Тайн следствия" на телеканале "Россия" и новый сериал "Дама с собачкой" с дуэтом Елены Яковлевой и Александра Балуева тоже на телеканале "Россия", - поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20230104/kiselev-1843087704.html

https://ria.ru/20230104/programmy-1843088611.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

елена яковлева, александр балуев, нтв (телеканал), новости культуры, культура, вгтрк