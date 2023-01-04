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"Иван Васильевич меняет профессию" стал самым популярным фильмом 2022 года - РИА Новости, 04.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230104/film-1843092175.html
"Иван Васильевич меняет профессию" стал самым популярным фильмом 2022 года
"Иван Васильевич меняет профессию" стал самым популярным фильмом 2022 года - РИА Новости, 04.01.2023
"Иван Васильевич меняет профессию" стал самым популярным фильмом 2022 года
Фильм "Иван Васильевич меняет профессию" стал самым популярным из всех художественных фильмов, вышедших в телеэфир в 2022 году, сообщили РИА Новости в ВГТРК по... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T22:09
2023-01-04T22:09
культура
елена яковлева
александр балуев
нтв (телеканал)
новости культуры
культура
вгтрк
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Фильм "Иван Васильевич меняет профессию" стал самым популярным из всех художественных фильмов, вышедших в телеэфир в 2022 году, сообщили РИА Новости в ВГТРК по данным Mediascope. Отмечается, что анализ данных проведен холдингом ВГТРК на основе данных Mediascope среди населения России старше 4-х лет. В Mediascope данные подтвердили РИА Новости. "Самым популярным из всех художественных фильмов, вышедших в телеэфир в 2022 году, стал предновогодний показ классической комедии "Иван Васильевич меняет профессию" на телеканале "Россия 1", вышедший 31.12.2022", - говорится в сообщении. Также популярными художественными фильмами в 2022 году стали: "Конек-Горбунок" на телеканале "Россия", "Любовь и голуби" на Первом канале, "Ирония судьбы, или с легким паром!" на Первом канале. "Из премьерных фильмов, впервые показанных на телеэкране в 2022 году, наиболее востребованной стала вторая часть семейной сказки "Последний богатырь. Корень зла", показанная в эфире телеканала "Россия 1" в первый день года. На втором месте - премьера экранизации сказки "Конёк-Горбунок", премьера на телеканале "Россия" - 30.12.2022. Третье место занимает остросюжетная военная драма "Топор 1944" - премьера в День Победы в эфире телеканала НТВ", - добавляется в сообщении. Также сообщается, что в силу специфики года, телесериалы прайм-тайма будней выходили на многих каналах не полный год, но наиболее популярным премьерным сериалом будней 2022 года стала криминальная драма "Невский. Охота на Архитектора" на телеканале НТВ. "На втором и третьем месте - премьерные детективы телеканала "Россия": 22 сезон "Тайн следствия" на телеканале "Россия" и новый сериал "Дама с собачкой" с дуэтом Елены Яковлевой и Александра Балуева тоже на телеканале "Россия", - поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20230104/kiselev-1843087704.html
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елена яковлева, александр балуев, нтв (телеканал), новости культуры, культура, вгтрк
Культура, Елена Яковлева, Александр Балуев, НТВ (телеканал), Новости культуры, Культура, ВГТРК
22:09 04.01.2023
 
"Иван Васильевич меняет профессию" стал самым популярным фильмом 2022 года

"Иван Васильевич меняет профессию" стал самым популярным художественным фильмом 2022 года

© Мосфильм (1973) Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Кадр из фильма Иван Васильевич меняет профессию
© Мосфильм (1973)
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" . Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Фильм "Иван Васильевич меняет профессию" стал самым популярным из всех художественных фильмов, вышедших в телеэфир в 2022 году, сообщили РИА Новости в ВГТРК по данным Mediascope.
Отмечается, что анализ данных проведен холдингом ВГТРК на основе данных Mediascope среди населения России старше 4-х лет. В Mediascope данные подтвердили РИА Новости.
"Самым популярным из всех художественных фильмов, вышедших в телеэфир в 2022 году, стал предновогодний показ классической комедии "Иван Васильевич меняет профессию" на телеканале "Россия 1", вышедший 31.12.2022", - говорится в сообщении.
Также популярными художественными фильмами в 2022 году стали: "Конек-Горбунок" на телеканале "Россия", "Любовь и голуби" на Первом канале, "Ирония судьбы, или с легким паром!" на Первом канале.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
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"Из премьерных фильмов, впервые показанных на телеэкране в 2022 году, наиболее востребованной стала вторая часть семейной сказки "Последний богатырь. Корень зла", показанная в эфире телеканала "Россия 1" в первый день года. На втором месте - премьера экранизации сказки "Конёк-Горбунок", премьера на телеканале "Россия" - 30.12.2022. Третье место занимает остросюжетная военная драма "Топор 1944" - премьера в День Победы в эфире телеканала НТВ", - добавляется в сообщении.
Также сообщается, что в силу специфики года, телесериалы прайм-тайма будней выходили на многих каналах не полный год, но наиболее популярным премьерным сериалом будней 2022 года стала криминальная драма "Невский. Охота на Архитектора" на телеканале НТВ.
"На втором и третьем месте - премьерные детективы телеканала "Россия": 22 сезон "Тайн следствия" на телеканале "Россия" и новый сериал "Дама с собачкой" с дуэтом Елены Яковлевой и Александра Балуева тоже на телеканале "Россия", - поясняется в сообщении.
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КультураЕлена ЯковлеваАлександр БалуевНТВ (телеканал)Новости культурыКультураВГТРК
 
 
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