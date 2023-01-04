https://ria.ru/20230104/ekoaktivisty-1843084755.html

В Париже задержали активистов, обливших краской фасад Матиньонского дворца

В Париже задержали активистов, обливших краской фасад Матиньонского дворца - РИА Новости, 04.01.2023

В Париже задержали активистов, обливших краской фасад Матиньонского дворца

Двое экоактивистов задержаны в среду после того, как они облили фасад резиденции премьер-министра Франции в Париже оранжевой краской, сообщает Franceinfo со... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T20:27

2023-01-04T20:27

2023-01-04T20:27

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ПАРИЖ, 4 янв - РИА Новости. Двое экоактивистов задержаны в среду после того, как они облили фасад резиденции премьер-министра Франции в Париже оранжевой краской, сообщает Franceinfo со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В среду двое экоактивистов обрызгали краской фасад здания резиденции премьера Франции, которая расположена в Матиньонском дворце в Париже. По данным парижской прокуратуры, 22-летний мужчина и 20-летняя женщина были заключены под стражу за порчу общественного имущества и неуважение к лицу, ответственному за власть. Расследование было поручено полицейскому участку 7-го округа Парижа. Сообщается, что своими действиями активисты хотели выразить недовольство с недостаточными мерами правительства Франции в борьбе с изменением климата.

https://ria.ru/20230104/aktivisty-1843079742.html

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в мире, франция, париж