https://ria.ru/20230104/ekoaktivisty-1843084755.html
В Париже задержали активистов, обливших краской фасад Матиньонского дворца
В Париже задержали активистов, обливших краской фасад Матиньонского дворца - РИА Новости, 04.01.2023
В Париже задержали активистов, обливших краской фасад Матиньонского дворца
Двое экоактивистов задержаны в среду после того, как они облили фасад резиденции премьер-министра Франции в Париже оранжевой краской, сообщает Franceinfo со... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T20:27
2023-01-04T20:27
2023-01-04T20:27
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ПАРИЖ, 4 янв - РИА Новости. Двое экоактивистов задержаны в среду после того, как они облили фасад резиденции премьер-министра Франции в Париже оранжевой краской, сообщает Franceinfo со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В среду двое экоактивистов обрызгали краской фасад здания резиденции премьера Франции, которая расположена в Матиньонском дворце в Париже. По данным парижской прокуратуры, 22-летний мужчина и 20-летняя женщина были заключены под стражу за порчу общественного имущества и неуважение к лицу, ответственному за власть. Расследование было поручено полицейскому участку 7-го округа Парижа. Сообщается, что своими действиями активисты хотели выразить недовольство с недостаточными мерами правительства Франции в борьбе с изменением климата.
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в мире, франция, париж
В Париже задержали активистов, обливших краской фасад Матиньонского дворца
В Париже задержали двоих экоактивистов, обливших краской фасад резиденции премьера Франции
ПАРИЖ, 4 янв - РИА Новости.
Двое экоактивистов задержаны в среду после того, как они облили фасад резиденции премьер-министра Франции в Париже оранжевой краской, сообщает Franceinfo
со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В среду двое экоактивистов обрызгали краской фасад здания резиденции премьера Франции, которая расположена в Матиньонском дворце в Париже.
По данным парижской прокуратуры, 22-летний мужчина и 20-летняя женщина были заключены под стражу за порчу общественного имущества и неуважение к лицу, ответственному за власть.
Расследование было поручено полицейскому участку 7-го округа Парижа.
Сообщается, что своими действиями активисты хотели выразить недовольство с недостаточными мерами правительства Франции в борьбе с изменением климата.