https://ria.ru/20230104/drony-1843038202.html

Российская ПВО сбила шесть украинских дронов за сутки

Российская ПВО сбила шесть украинских дронов за сутки - РИА Новости, 04.01.2023

Российская ПВО сбила шесть украинских дронов за сутки

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T13:10

2023-01-04T13:10

2023-01-04T13:10

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Зелёный Гай Запорожской области, Благовещенка, Петровка, Кирилловка Донецкой народной республики и Крепенная Луганской народной республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230104/volonter-1840769699.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф