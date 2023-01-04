https://ria.ru/20230104/drony-1843038202.html
Российская ПВО сбила шесть украинских дронов за сутки
Российская ПВО сбила шесть украинских дронов за сутки - РИА Новости, 04.01.2023
Российская ПВО сбила шесть украинских дронов за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T13:10
2023-01-04T13:10
2023-01-04T13:10
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Зелёный Гай Запорожской области, Благовещенка, Петровка, Кирилловка Донецкой народной республики и Крепенная Луганской народной республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230104/volonter-1840769699.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО сбила шесть украинских дронов за сутки
Минобороны: российская ПВО сбила шесть украинских дронов за сутки