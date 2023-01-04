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В нацсовете Латвии по СМИ заявили, что не вернут лицензию "Дождю"* - РИА Новости, 04.01.2023
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В нацсовете Латвии по СМИ заявили, что не вернут лицензию "Дождю"*
В нацсовете Латвии по СМИ заявили, что не вернут лицензию "Дождю"* - РИА Новости, 04.01.2023
В нацсовете Латвии по СМИ заявили, что не вернут лицензию "Дождю"*
Разговоры о возвращении лицензии на вещание в Латвии телеканалу "Дождь"* невозможны, в стране надо усилить вещание на латышском языке, а сейчас в... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T14:14
2023-01-04T14:14
в мире
латвия
дождь (телеканал)
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Разговоры о возвращении лицензии на вещание в Латвии телеканалу "Дождь"* невозможны, в стране надо усилить вещание на латышском языке, а сейчас в инфопространстве доминирует русский, заявил глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш. "Никакие разговоры о возвращении лицензии невозможны, поскольку телеканал "Дождь"* серьезно нарушил закон. Решение сейчас в силе. (Ситуация) с нашей стороны измениться не может", - сказал Аболиньш в эфире Латвийского радио. По его словам, поддержка русскоязычных СМИ в Латвии нецелесообразна, необходимо, наоборот, "укреплять содержание на латышском языке". "Мы не видим никаких причин для поддержки абсолютного доминирования русского языка. В Латвии зарегистрировано 252 средства массовой информации, из них 127 доступны также на русском языке, на латышском языке доступны только 42. То есть мы сегодня живем в информационном пространстве, где абсолютно тотально доминирует русский язык, и это после запрета в латвийском информационном пространстве 121 СМИ, связанного с Россией. Год назад доминирование русских СМИ было еще больше", - сказал Аболиньш. По его словам, "аргументы о том, что у русскоязычных что-то отняли, неправдивы, так как русскоязычные жители могут смотреть на русском языке очень большую часть предлагаемого содержания, в то время как латыши - лишь небольшую часть". Накануне Аболиньш заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"*. Ранее он был оштрафован на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей". Кроме того, руководитель информационной службы и ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе** объявила в эфире об увольнении ведущего Алексея Коростелева после его фразы о помощи российским военным. Роскомнадзор 1 марта 2022 года ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230104/yazyk-1843042574.html
https://ria.ru/20221229/dozhd-1842147537.html
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в мире, латвия, дождь (телеканал)
В мире, Латвия, Дождь (телеканал)
14:14 04.01.2023
 
В нацсовете Латвии по СМИ заявили, что не вернут лицензию "Дождю"*

Глава нацсовета Латвии Аболиньш: о возвращении лицензии "Дождю" не может быть речи

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛоготип телеканала "Дождь"*
Логотип телеканала Дождь* - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип телеканала "Дождь"*. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Разговоры о возвращении лицензии на вещание в Латвии телеканалу "Дождь"* невозможны, в стране надо усилить вещание на латышском языке, а сейчас в инфопространстве доминирует русский, заявил глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш.
"Никакие разговоры о возвращении лицензии невозможны, поскольку телеканал "Дождь"* серьезно нарушил закон. Решение сейчас в силе. (Ситуация) с нашей стороны измениться не может", - сказал Аболиньш в эфире Латвийского радио.
По его словам, поддержка русскоязычных СМИ в Латвии нецелесообразна, необходимо, наоборот, "укреплять содержание на латышском языке".
"Мы не видим никаких причин для поддержки абсолютного доминирования русского языка. В Латвии зарегистрировано 252 средства массовой информации, из них 127 доступны также на русском языке, на латышском языке доступны только 42. То есть мы сегодня живем в информационном пространстве, где абсолютно тотально доминирует русский язык, и это после запрета в латвийском информационном пространстве 121 СМИ, связанного с Россией. Год назад доминирование русских СМИ было еще больше", - сказал Аболиньш.
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По его словам, "аргументы о том, что у русскоязычных что-то отняли, неправдивы, так как русскоязычные жители могут смотреть на русском языке очень большую часть предлагаемого содержания, в то время как латыши - лишь небольшую часть".
Накануне Аболиньш заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"*. Ранее он был оштрафован на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей". Кроме того, руководитель информационной службы и ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе** объявила в эфире об увольнении ведущего Алексея Коростелева после его фразы о помощи российским военным.
Роскомнадзор 1 марта 2022 года ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.
Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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В миреЛатвияДождь (телеканал)
 
 
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