https://ria.ru/20230104/donetsk-1843066007.html
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 04.01.2023
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили в среду по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T17:04
2023-01-04T17:04
2023-01-04T17:04
специальная военная операция на украине
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донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Кроме того, в 16.05 мск украинские войска выпустили по Пантелеймоновке шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230104/ukraina-1842979262.html
https://ria.ru/20230104/spetsoperatsiya-1840483082.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО