https://ria.ru/20230104/donetsk-1843060365.html

Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов - РИА Новости, 04.01.2023

Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T16:12

2023-01-04T16:12

2023-01-04T16:12

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230104/obstrely-1843060241.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато