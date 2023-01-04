https://ria.ru/20230104/donetsk-1843060365.html
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов - РИА Новости, 04.01.2023
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T16:12
2023-01-04T16:12
2023-01-04T16:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230104/obstrely-1843060241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов калибра 155 миллиметров