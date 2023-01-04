https://ria.ru/20230104/donetsk-1843036527.html
В Донецке пожилой мужчина пострадал при обстреле
В Донецке пожилой мужчина пострадал при обстреле - РИА Новости, 04.01.2023
В Донецке пожилой мужчина пострадал при обстреле
Пожилой мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T13:02
2023-01-04T13:02
2023-01-04T13:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Пожилой мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района получил ранение мужчина возрастом около 60 лет. Анкетные данные уточняются", - написал он в своем Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230103/rebenok-1842970530.html
донецк
петровский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
13:02 04.01.2023 (обновлено: 13:03 04.01.2023)
В Донецке пожилой мужчина пострадал при обстреле
В Донецке пожилой мужчина пострадал при обстреле со стороны украинских военных