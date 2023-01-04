https://ria.ru/20230104/donetsk-1843036527.html

В Донецке пожилой мужчина пострадал при обстреле

В Донецке пожилой мужчина пострадал при обстреле - РИА Новости, 04.01.2023

В Донецке пожилой мужчина пострадал при обстреле

Пожилой мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T13:02

2023-01-04T13:02

2023-01-04T13:03

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Пожилой мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района получил ранение мужчина возрастом около 60 лет. Анкетные данные уточняются", - написал он в своем Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230103/rebenok-1842970530.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)