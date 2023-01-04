https://ria.ru/20230104/donetsk-1843030534.html
Украинские войска выпустили три натовских снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили три натовских снаряда по Донецку - РИА Новости, 04.01.2023
Украинские войска выпустили три натовских снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили в среду по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T12:16
2023-01-04T12:16
2023-01-04T12:16
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Кроме того, в 11.46 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили три натовских снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили три натовских снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку