Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 04.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/donbass-1843030244.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 04.01.2023
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска выпустили в среду по Донецку и еще трем населенным пунктам Донецкой Народной республики 19 снарядов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T12:14
2023-01-04T12:14
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841097913_0:378:2730:1914_1920x0_80_0_0_c430914efd239642724fb1f8407914cc.jpg
ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду по Донецку и еще трем населенным пунктам Донецкой Народной республики 19 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 10.30 мск украинские войска выпустили по Гольмовскому шесть снарядов калибром 152 миллиметра, в 11.00 мск по Никитовскому району Горловки - два снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.05 мск по Яковлевке - шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230104/obstrel-1843003831.html
https://ria.ru/20230103/donbass-1842950147.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841097913_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_5c28a40af0ae0aabb00c09837738c2b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
12:14 04.01.2023
 
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент одного из снарядов, которыми обстреляли центр Донецка Вооруженные силы Украины
Фрагмент одного из снарядов, которыми обстреляли центр Донецка Вооруженные силы Украины - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагмент одного из снарядов, которыми обстреляли центр Донецка Вооруженные силы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду по Донецку и еще трем населенным пунктам Донецкой Народной республики 19 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Воронка от разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
Вчера, 06:21Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Представительство добавило, что в 10.30 мск украинские войска выпустили по Гольмовскому шесть снарядов калибром 152 миллиметра, в 11.00 мск по Никитовскому району Горловки - два снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.05 мск по Яковлевке - шесть снарядов калибром 122 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Центр Донецка, подвергшийся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 15:45Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала