Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент одного из снарядов, которыми обстреляли центр Донецка Вооруженные силы Украины
Фрагмент одного из снарядов, которыми обстреляли центр Донецка Вооруженные силы Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду по Донецку и еще трем населенным пунктам Донецкой Народной республики 19 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 10.30 мск украинские войска выпустили по Гольмовскому шесть снарядов калибром 152 миллиметра, в 11.00 мск по Никитовскому району Горловки - два снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.05 мск по Яковлевке - шесть снарядов калибром 122 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.