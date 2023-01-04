https://ria.ru/20230104/donbass-1843030244.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 04.01.2023

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска выпустили в среду по Донецку и еще трем населенным пунктам Донецкой Народной республики 19 снарядов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T12:14

2023-01-04T12:14

2023-01-04T12:14

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду по Донецку и еще трем населенным пунктам Донецкой Народной республики 19 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 10.30 мск украинские войска выпустили по Гольмовскому шесть снарядов калибром 152 миллиметра, в 11.00 мск по Никитовскому району Горловки - два снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.05 мск по Яковлевке - шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230104/obstrel-1843003831.html

https://ria.ru/20230103/donbass-1842950147.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия