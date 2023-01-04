https://ria.ru/20230104/diplomaty-1843095134.html

Госдеп заявил о неравном числе дипломатов в представительствах США и России

Госдеп заявил о неравном числе дипломатов в представительствах США и России - РИА Новости, 04.01.2023

Госдеп заявил о неравном числе дипломатов в представительствах США и России

Официальный представитель госдепа Нед Прайс заявил, что у России больше дипломатов в США, чем американских в РФ, и нужно реализовать принцип взаимности. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T23:13

2023-01-04T23:13

2023-01-04T23:22

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нед прайс

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анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Нед Прайс заявил, что у России больше дипломатов в США, чем американских в РФ, и нужно реализовать принцип взаимности.Он подчеркнул, что США надеются увидеть прогресс в вопросе работы дипмиссий. Представитель госдепа уточнил, что "в дипломатических представительствах русских в США больше людей, чем у нас в России", работники постпредства при ООН в это число не входят.Прайс заявил, что Москва наложила ограничения на количество персонала в диппредставительстве США, что ограничило возможности миссии. В апреле 2021 года РФ в ответ на очередную высылку дипломатов запретила посольству США нанимать сотрудников из числа россиян и граждан третьих стран, США в ответ вскоре прекратили выдачу неиммиграционных виз в посольстве в Москве.Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что 1 января США должны будут покинуть 30 дипломатов, которым это предписал Вашингтон. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ответит как и всегда "по принципу око за око, необязательно симметрично". Рябков заявил, что нехватка персонала в дипмиссии США вызвана не действиями российского руководства, а шагами самих Штатов, которые "превратили работу дипсотрудников даже не в разменную монету, а в инструмент политического давления".

https://ria.ru/20221222/antonov-1840413221.html

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россия, сша, государственный департамент сша, в мире, нед прайс, сергей рябков, анатолий антонов