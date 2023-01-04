23:13 04.01.2023 (обновлено: 23:22 04.01.2023)
Госдеп заявил о неравном числе дипломатов в представительствах США и России
США ждут от России реализации принципа взаимности по числу дипломатов в представительствах
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Нед Прайс заявил, что у России больше дипломатов в США, чем американских в РФ, и нужно реализовать принцип взаимности.
"Мы рассчитываем на то же количество в Москве, что у русских в США. Это принцип взаимности, который мы рассчитываем воплощать по всему миру в наших дипломатических отношениях", - ответил Прайс на брифинге на вопрос РИА Новости.
Прайс заявил, что Москва наложила ограничения на количество персонала в диппредставительстве США, что ограничило возможности миссии. В апреле 2021 года РФ в ответ на очередную высылку дипломатов запретила посольству США нанимать сотрудников из числа россиян и граждан третьих стран, США в ответ вскоре прекратили выдачу неиммиграционных виз в посольстве в Москве.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что 1 января США должны будут покинуть 30 дипломатов, которым это предписал Вашингтон. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ответит как и всегда "по принципу око за око, необязательно симметрично". Рябков заявил, что нехватка персонала в дипмиссии США вызвана не действиями российского руководства, а шагами самих Штатов, которые "превратили работу дипсотрудников даже не в разменную монету, а в инструмент политического давления".
22 декабря 2022, 06:33Антонов назвал слова США о нежелании конфликта с Россией пустым звуком