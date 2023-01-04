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Делегация США посетит Тайвань в середине января - РИА Новости, 04.01.2023
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Делегация США посетит Тайвань в середине января
Делегация США посетит Тайвань в середине января - РИА Новости, 04.01.2023
Делегация США посетит Тайвань в середине января
Правительственная делегация США во главе с помощником торгового представителя Терри Маккартином посетит Тайвань 14-17 января, сообщил Американский институт на... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T19:38
2023-01-04T20:11
в мире
нэнси пелоси
сша
тайвань
китай
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ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Правительственная делегация США во главе с помощником торгового представителя Терри Маккартином посетит Тайвань 14-17 января, сообщил Американский институт на Тайване, де-факто выполняющий роль посольства Соединенных Штатов Америки на острове."Делегацию США возглавит помощник торгового представителя Соединенных Штатов Терри Маккартин, она будет включать представителей нескольких правительственных агентств", — говорится в опубликованном заявлении.В рамках визита США и местные власти Тайваня намерены провести очередной раунд торговых переговоров в Тайбэе. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать при помощи неправительственных организаций — пекинской Ассоциации развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйского Фонда обменов через пролив.
https://ria.ru/20221230/tayvan-1842421719.html
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в мире, нэнси пелоси, сша, тайвань, китай
В мире, Нэнси Пелоси, США, Тайвань, Китай
19:38 04.01.2023 (обновлено: 20:11 04.01.2023)
 
Делегация США посетит Тайвань в середине января

Делегация США во главе с помощником торгпреда Маккартином посетит Тайвань 14-17 января

CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101Тайбэй, Тайвань
Тайбэй, Тайвань - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101
Тайбэй, Тайвань. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Правительственная делегация США во главе с помощником торгового представителя Терри Маккартином посетит Тайвань 14-17 января, сообщил Американский институт на Тайване, де-факто выполняющий роль посольства Соединенных Штатов Америки на острове.
"Делегацию США возглавит помощник торгового представителя Соединенных Штатов Терри Маккартин, она будет включать представителей нескольких правительственных агентств", — говорится в опубликованном заявлении.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 11:30
Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню
В рамках визита США и местные власти Тайваня намерены провести очередной раунд торговых переговоров в Тайбэе.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать при помощи неправительственных организаций — пекинской Ассоциации развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйского Фонда обменов через пролив.
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
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В ЦРУ заявили, что вероятность конфликта вокруг Тайваня будет возрастать
 
В миреНэнси ПелосиСШАТайваньКитай
 
 
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