https://ria.ru/20230104/delegatsiya-1843080306.html

Делегация США посетит Тайвань в середине января

Делегация США посетит Тайвань в середине января - РИА Новости, 04.01.2023

Делегация США посетит Тайвань в середине января

Правительственная делегация США во главе с помощником торгового представителя Терри Маккартином посетит Тайвань 14-17 января, сообщил Американский институт на... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T19:38

2023-01-04T19:38

2023-01-04T20:11

в мире

нэнси пелоси

сша

тайвань

китай

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ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Правительственная делегация США во главе с помощником торгового представителя Терри Маккартином посетит Тайвань 14-17 января, сообщил Американский институт на Тайване, де-факто выполняющий роль посольства Соединенных Штатов Америки на острове."Делегацию США возглавит помощник торгового представителя Соединенных Штатов Терри Маккартин, она будет включать представителей нескольких правительственных агентств", — говорится в опубликованном заявлении.В рамках визита США и местные власти Тайваня намерены провести очередной раунд торговых переговоров в Тайбэе. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать при помощи неправительственных организаций — пекинской Ассоциации развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйского Фонда обменов через пролив.

https://ria.ru/20221230/tayvan-1842421719.html

https://ria.ru/20221217/tsru-1839339456.html

сша

тайвань

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нэнси пелоси, сша, тайвань, китай